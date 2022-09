Viața bate filmul! Ce a făcut mireasa din imagine în noaptea nunții, după ce fusese abandonată la altar de logodnicul ei

Cu câteva ore înainte de nuntă, o tânără din Țara Galilor nu a mai primit niciun semn de la logodnicul. Incredibil ce a decis să facă femeia, imediat după ce a realizat că partenerul ei a părăsit-o în una dintre cele mai speciale zile ale vieții ei.

În dimineața nunții sale, Kayley Stead (27 de ani) a simțit că ceva nu va merge bine și că nu va ajunge în fața altarului alături de bărbatul cu care ea avusese o relație de 4 ani.

Stead a povestit că ultima oară când l-a văzut pe fostul ei logodnic a fost la ora 4 după-amiaza, cu o zi înainte de nuntă, iar de atunci acesta nu a mai dat niciun semn.

”L-am văzut pe mire în jurul orei 16, cu o zi înainte de nuntă și nu am mai auzit de el de atunci. Am încercat să iau legătura cu el, dar nu am primit niciun răspuns din partea lui, nici un motiv. Nu am avut nicio explicație – nu că vreau una acum, pentru că ar fi mult prea mult”, a mărturisit Stead, pentru SWNS.

Dispariția mirelui rămâne un mister, dar ceea ce a decis să facă tânăra de 27 de ani, a surprins pe toată lumea. După ce s-a prezentat la altar și a realizat că partenerul ei nu va mai apărea, Kayley Stead a hotărât să continue celebrarea nunții, chiar dacă nu va avea cu cine să se mărite.

Femeia chiar a făcut intrarea la nuntă, a ținut discursuri, a făcut primele dansuri și a pozat pentru fotografiile ei profesionale.

Stead a dansat primul ei dans alături de cavalerii de onoare, frații ei și tatăl ei, Brian, 71 de ani. Mireasa abandonată a și tăiat cu plăcere și a luat o mușcătură din tortul ei de nuntă.

Cum de a decis mireasa să continue petrecerea nunții

Cel care i-a dat ideea să își continue nunta a fost chiar videograful angajat pentru a filma și face poze în timpul întregii ceremonii, dar și a petrecerii. Acesta i-a spus miresei abandonate să se distreze, să-și păstreze calmul și să continue nunta.

”Ai cheltuit toți acești bani, nu-i vei primi înapoi, toți invitații tăi sunt acolo, de ce nu mergi?”, i-a spus videograful miresei abandonate.

Cu toate acestea, până la ora 11 seara, tatăl mirelui a dezvăluit că până la urmă acesta nu va apărea.

”În acel moment, am înnebunit. Am plâns”, a spus Stead și a mai adăugat că a trebuit să dea vestea tuturor invitaților, stiliştilor ei, părinţilor şi videografului.

