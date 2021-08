Vica Blochina a fost evacuată din apartament din cauza datoriilor la întreținere

Vica Blochina a pierdut apartamentul de lux în care locuia alături de fiul ei. Vedeta a acumulat datorii la întreținere în valoare de peste 13,000 de lei.

Vica Blochina a fost dată afară din ”cuibușorul” de lux în care se lăfăia de 14 ani din cauza datoriilor acumulate de-a lungul anilor. În timp, apartamentul a ”mâncat” destul de mulți bani, poate, așa se explică și ”gaura” de la întreținere care nu este deloc mică, mai precis 2,600 euro.

Apartamentul urmează să fie scos la licitație

Apartamentul Vicăi se învârte după soare. Cu o suprafață de peste 125 mp, 3 camere și două balcoane, luxul și opulența te ”izbesc” de cum pășești pe usă. Îmobilul este cotat la aproximativ 350.000 euro. Chiar și așa, Vica Blochina a reușit să strângă și bani, doar că sub formă de datorii. Vedeta a fost dată în judecată de asociația de propietari din complexul în care locuia din 2007. Aceasta are deja trei sentințe civile de excutare silită, cea de-a patra fiind în desfășurare. Când credea că apele s-au liniștit în viața ei, vedeta a mai făcut o vizită la tribunal. (VEZI ȘI: EXCLUSIV- PRIMA REACTIE A VICĂI BLOCHINA, DUPĂ CE A PIERDUT PROCESUL CU VICTOR MICULA)

Vica Blochina și-a pierdut apartamentul din cauza datoriilor la întreținere

Imobilul urmează să fie scos la licitație luna viitoare. Chiar dacă pretul acestuia se ridică la aproximativ 350.000 de euro, suma de pornire a licitație va fi de 198.810 euro.

Nu este prima dată când vedeta se confruntă cu probleme: “Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin, a declarat Vica în urmă cu un an.

Apartamentul a fost oferit cadou în 2007 de către Victor Pițurcă, tatăl fiului ei, cu care a avut o relație extraconjugală. (VEZI ȘI: VICA BLOCHINA A SPUS TOTUL DESPRE RELATIA CU VICTOR PITURCA0- CE SE INTAMPLA CU CEI DOI DE 7 ANI)

