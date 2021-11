Asociația de proprietari pare să fi devenit un adevărat coșmar pentru Vica Blochina. Fosta prezentatoare de la Pro TV s-a ales cu un nou proces, în cazul celebrului apartament cu datorii la întreținere. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

Vica Blochina nu are liniște! Din cauza datoriilor pe care le-a acumulat la întreținere, asociația de proprietari a început un adevărat război în instanță cu fosta prezentatoare de la Pro TV.

Potrivit unor surse din mediul judiciar, Vica Blochina s-a ales, recent, cu un nou proces. Reprezentanții asociației de proprietari ai complexului în care blondina deține un apartament de lux au deschis, la Judecătoria Sectorului 4, o nouă acțiune, care are ca obiect pretenții. Din câte se pare, asociația de proprietari nu se lasă până nu recuperează întreagă datorie pe care Vica a acumulat-o la întreținere.

Cum a început „odiseea” apartamentului

În urmă cu câteva luni, fosta balerină de la Melody a trecut prin alte emoții. După mai multe sentințe de executare silită, una dintre decizii preciza chiar că imobilul poate fi scos la licitație.

„Niciodată nu o să se întâmple acest lucru (n.r. – să fie evacuată). Apartamentul nu e scos la nicio licitație, iar eu stau acolo. Eu când am cumpărat apartamentul avea nu știu ce datorie, despre care eu nu știam și am aflat mai târziu și de asta s-au strâns foarte multe penalizări”, a declarat, la vremea respectivă, fosta prezentatoare de la Pro TV, în exclusivitate pentru CACNAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: VICA BLOCHINA SE IA LA TRÂNTĂ CU CONTESTATARII SĂI! „AM ÎNCĂ TREI APARTAMENTE ȘI VREO ZECE TERENURI!”)

„Am ajuns să plătesc penalizare peste penalizare”

„Prin 2010 sau ceva de genul acesta, eu am vrut să mă înțeleg cu ei și le-am spus: «Am suma asta de bani de achitat, dar hai să facem o înțelegere astfel încât să vă dau în trei, patru rate ca să pot să achit totul la zi», dar mi-au zis că nu vor. Și așa am ajuns să plătesc penalizare peste penalizare și n-am reușit să ajung la zi cu facturile. Era vorba despre circa 10.000 de euro.

Deși m-am certat cu ei îngrozitor, nu am reușit să mă înțeleg cu ei. Și acum, la fiecare doi, trei ani ei mă dau în judecată. Anul trecut am plătit 3.500 de euro, am dovadă și tot ce trebuie, dar, în momentul în care am plătit, ei m-au dat în judecată pentru alte penalități” , a adăugat Vica Blochina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu până pe 14 septembrie trebuie să le achit 10.000 și ceva de lei, dacă nu achit această sumă atunci se scoate la licitație. Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri”, ne-a mai spus Vica Blochina, cu ceva vreme în urmă.

(NU RATA: PRIMA REACȚIE A VICĂI BLOCHINA, DUPĂ CE A PIERDUT PROCESUL CU VICTORAȘ MICULA)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.