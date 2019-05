Vica Blochina, dezvăluire dureroasă: ”Am avut perioade când nu aveam ce să mănânc, mai ales în timpul sarcinii…”

Vica Blochina a recunoscut că a trecut prin momente foarte grele de-a lungul timpului, chiar dacă mulți ar fi putut fi de părere că viața a răsfățat-o din plin. Dar povestea de viață a Vicăi – cel puțin din perioada sarcinii – spune cu totul și cu totul altceva.

A deținut un salon de coafură în România atunci când avea 20 de ani. Și avea o energie debordantă. Își amintește cum cei care o cunoșteau au rămas surprinși atunci când au aflat că este însărcinată, presupunând chiar că nu va reuși să ducă sarcina până la capăt.

„La 20 de ani eram în România și aveam un salon de coafură. Eram peste tot, azi în România, poimâine la Milano. Când am rămas însărcinată, niciun prieten nu a crezut că o să duc sarcina până la capăt. Au spus: „Tu mamă nu ai cum să fii”. Pentru toată lumea era mare șoc. Sunt o mamă devotată, dar la modul de viață pe care îl duceam și la cum eram la vremea aia, eram foarte nebună”, a mărturisit Vica Blochina. Totuși, acea perioadă nu a însemnat numai bucuria de a deveni mamă. Vica Blochina are curajul să spună că a fost vorba despre ”cea mai urâtă perioadă”. Însă și-a dorit foarte mult copilul.

Citește și: PRIMA REACȚIE A VICĂI BLOCHINA, DUPĂ CE A FOST UMILITĂ ÎN STRADĂ DE IUBIT: ”NU PUTEM FACE…”

”Băiețelul este la tatăl lui acum”

„Când am rămas însărcinată a fost cea mai urâtă perioadă din viaţa mea. În afara faptului că m-am îngrășat îngrozitor de tare, nu avem cu ce să mă îmbrac, mă uram. Am avut grețuri până am născut. Când am rămas însărcinată am fost sigură că îl păstrez, mi l-am dorit foarte mult. Băiețelul este la tatăl lui acum. Este mare și decide el unde să-și petreacă serile. El mă sună și îmi spune că vrea la tata, apoi mă sună și îmi spune că vrea să vină la mine, e după cum decide el, în afara timpului când trebui să facă meditații și trebuie să vină acasă”, a mai spus Vica Blochina. Vedeta nu se ferește să recunoască și că viața ei a fost grea, la un moment dat, neavând nici bani nici de mâncare. Dar, fiind un caracter puternic, a reușit să depășească toate greutățile pe care destinul i le-a pus în față.

„Am avut probleme cu banii, am avut perioade foarte grele. Întodeauna am fost optimistă și m-am motivat. Am avut perioade când nu aveam ce să mănânc, mai ales în timpul sarcinii”, a recunoscut frumoasa fostă balerină.

Citește și: CE MESAJ A LĂSAT VICA BLOCHINA LA ULTIMA POZĂ POSTATĂ DE ALEX FAUR PE INSTAGRAM

Vica Blochina are un băiețel cu Victor Pițurcă

Vica Blochina s-a născut în 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuieşte în România de mai bine de 20 de ani. Vedeta TV s-a afirmat ca balerină în clubul Melody, din Bucureşti, cu o trupă de balet din Lituania. La numai 20 de ani, Vica Blochina l-a întâlnit pe Victor Piţurcă chiar în clubul în care lucra ca balerină, iar cei doi au avut o relație vreme de 16 ani.

Nu rata: JUNIORUL LUI OLI A ZĂPĂCIT BUCUREȘTIUL CU NOUL BRABUS DE 350.000 €!

Ieşirea sa din anominat s-a produs pe fondul unui proces în care fosta balerină l-a dat în judecată pe fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României pentru nerecunoaşterea paternităţii lui Edan, copilul pe care Vica a susţinut că-l are cu Piţurcă. În 2012, judecătorii au decis că Victor Piţurcă este tatăl biologic al lui Edan (8 ani). Fostul selecţioner a fost somat să-i plătească Vicăi o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar pentru cel mic.