Vica Blochina are 46 de ani, dar se distrează ca la 20! Știe cum să-și trăiască viața și – poate tocmai de aceea – este, de multe ori, criticată. Cu toate acestea, fosta prezentatoare de la Pro TV nu se uită în gura lumii și-și vede de planurile ei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vica a vorbit, pe șleau, despre stilul de viață pe care-l duce.

Pe contul de Instagram, Vica Blochina postează, de cele mai multe ori, fotografii din vacanțe sau de la petreceri. E și un mediu în care majoritatea preferă să arate doar partea pozitivă a vieții, dar, pe lângă asta, viața ei chiar așa se desfășoară. E norocoasă că are „prieteni frumoși și cu posibilități” și nu-i pasă de ce zice lumea.

„Pe mine nu mă interesează ce zice lumea! Dacă te distrezi, toată lumea te judecă și te vorbește. Oricine ar vrea să aibă o viață ca a mea. Să se plimbe toată ziua, să aibă doar prieteni frumoși și cu posibilități. Cine n-ar vrea să-și trăiască așa viața?!

Eu muncesc foarte mult și nu-mi pasă de ce zice lumea!”, ne-a declarat Vica Blochina.

„Sunt alții care au bani și n-au cu cine să se plimbe”

Muncește, are grijă de fiul ei, dar are timp să se și distreze! Iar acum și-a făcut timp să-i pună la punct și pe cei care o judecă. Este conștientă de atuurile pe care le are, dar și de felul în care arată și nu vrea ca viața să treacă pe lângă ea.

„E mișto la 50 de ani să te plimbi pe banii altora, înseamnă că ești șmecheră, nu?! Să arate altele la 45 cum arăt eu și să se plimbe pe banii altora. Sunt alții care au bani și n-au cu cine să se plimbe”, a mai adăugat Vica.

