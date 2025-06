Victor Ponta și Daciana Sârbu, prima apariție împreună după divorț! Unde au fost văzuți

Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost surprinși împreună după divorț. Cei doi au lăsat în urmă problemele personale și au participat la un eveniment cu o semnificație profundă pentru familia lor. Iată despre ce este vorba!

Victor Ponta și Daciana Sârbu și-au separat drumurile la începutul acestui an, după aproape două decenii petrecute împreună. Cei doi au împreună două fiice, Irina și Maria, cea de-a doua fiind adoptată la vârsta de șase ani.

CITEȘTE ȘI: Daciana Sârbu, primele declarații după divorțul de Victor Ponta: ”Asta se poate transforma într-o boală”

Cei doi au participat împreună la absolvirea clasei a III-a a Mariei, fiica lor adoptată. Acest moment special nu putea fi ratat, astfel că Victor Ponta și Daciana Sârbu au lăsat totul în urmă și au petrecut clipe de neuitat în familie.

Politicianul și fosta lui soție au demonstrat că educația și creșterea bună a celor două fetițe sunt mai presus de orice, iar acesta a făcut o postare pe Facebook pentru a celebra reușita micuței Maria. Victor Ponta a publicat mai multe fotografii de la festivitate și a atașat un mesaj emoționant.

„Am rămas de „modă veche’: încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri.

Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru Statul Român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)! We all love you, Maria’, a scris Victor Ponta pe pagina sa personală de Facebook.