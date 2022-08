Victoria s-a logodit cu un japonez pe care l-a cunoscut online. Ireal ce a aflat despre el, când s-a dus în Japonia să îl vadă pentru prima dată

O femeie din Marea Britanie s-a logodit cu un bărbat din Japonia care stă la peste 9.600.000 de km distanță. Deși japonezul nu i-a spus ce vârstă are, dar nici că mai fusese căsătorit înainte, Victoria a trecut cu vederea.

Victoria, în vârstă de 31 de ani, din Marea Britanie, s-a cunoscut, în urmă cu doi ani, pe rețelele de socializare cu un bărbat mai mare cu 11 ani decât ea, din Japonia, pe nume Shaun. Cei doi sunt logodiți acum, deși japonezul nu a fost deloc sincer cu partenera sa.

Cele mai mari secrete ținute de Shaun, logodnicul Victoriei

Se pare că Shaun, care are 41 de ani, a fost căsătorit în trecut și nu i-a spus Victoriei despre acest aspect important care a luat parte din viața lui la un moment dat. De asemenea, Shaun a ascuns vârsta sa reală față de iubita lui, până la momentul în care Victoria chiar s-a prins că ceva este neregulă.

Cu toate acestea, femeia consideră că Shaun nu s-a ascuns de ea, ci pur și simplu nu i-a mărturisit niciodată ce vârstă are.

”Shaun este iubitul meu, ne-am cunoscut online. El este din Japonia. Există un anumit tip de japonez de care sunt destul de atras. Îmi place foarte mult felul în care se îmbracă.

Poza de profil a lui Shaun îl arăta ca fiind un tip foarte suav, purta ochelari de soare și se uita în depărtare. Arăta destul de drăguț și tânăr.

Apoi am aflat că este o imagine destul de veche. A spus că a luat-o în 2018. Oricare ar fi! Am crezut că Shaun are o vârstă similară cu mine, 31, 32 de ani. Se pare că are de fapt 42 de ani.

Shaun nu m-a mințit despre vârsta lui, pur și simplu nu mi-a spus vârsta lui.

Am aflat un lucru în plus cu ceva timp în urmă – că el a fost căsătorit.

Nu este căsătorit în Japonia, asta este tot ce va spune: „Sunt divorțat în Japonia. Știu că fosta lui soție este dintr-o altă țară.

Shaun este cu siguranță un om al misterului. Este deschis, dar doar îți oferă suficiente informații pentru a fi interesat, dar de fapt nu îți va spune întreaga poveste”, a declarat Victoria.

