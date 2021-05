Victorie importantă pentru Liviu Dragnea. Magistrații au decis că i-a fost încălcat dreptul la sănătate

Liviu Dragnea a obținut o victorie importantă în instanță. Luni dimineață magistrații au hotărât că i-au fost încălcate dreptul la apărare și dreptul la sănătate. Decizia este definitivă.

Liviu Dragnea a susținut în fața judecătorilor că reprezentanții Penitenciarului Raova i-au interzis accesul la cabinetul medical, motiv pentru care i s-a infectat rana cu care s-a ales în urma unei operații la spate. Magistrații i-au dat dreptate.

“Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de Penitenciarul Rahova , împotriva încheierii nr. 393/08.04.2021, pronunţată în dosarul nr. 387/2021, de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Rahova. Întrucât contestaţia a fost formulată de către o instituţie a statului cheltuielile rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.05.2021”, au stabilit magistrații de la Judecătoria Sector 5.

Ce a declarat Liviu Dragnea în fața magistraților

“Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul. După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile”, a spus Liviu Dragnea în fața magistraților, potrivit Liber în Teleorman.

“Rana mi-a fost pansată de colegii din cameră”

Apoi, în celula lui a fost instituită carantina, motiv pentru care nu a mai putut ajunge la cabinetul medical, pentru a primi îngrijirile corespunzătoare.

“În a şasea zi, o zi de vineri după-amiază, s-a instituit carantina. Eram trei deţinuţi în cameră. La uşa noastră s-a prezentat un ofiţer care ne-a transmis că nu mai putem să ieşim din cameră, că nu mai avem voie să primim vizite. Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am fost pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la Spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase”, a precizat ex-liderul PSD.