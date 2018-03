Gigi Becali nu uită de unde a plecat. În ciuda faptului că are acum o avere uriașă, estimată la circa 500 de milioane de euro, latifundiarul mai practică încă îndeletnicirile de când era tânăr. Gigi Becali și-a scos cele 400 de oi pe care le are la plimbare, blocând traficul din Pipera. Imaginile sunt absolut fabuloase.

Patronul FCSB a apărut în mijlocul străzii, cu o mătură în mână, pentru a dirija turma de oi, care se afla pe carosabil și blocase traficul., relatează gsp.ro. Becali are o stână unde a crescut aproximativ 400 de oi, pe un teren care se află în spatele vilei din Pipera, iar acolo petrece în fiecare zi câteva ore ocupându-se personal de îngrijirea lor.

În ultimul „Top 300 Capital”, Gigi Becali ocupa poziția a șasea în clasamentul celor mai bogați români. Averea lui este estimată la 400-500 milioane de euro, într-o ascensiune spectaculoasă față de ultima evaluare. În ediția din 2016, Becali avea o avere de 280-300 milioane de euro și se afla pe locul 9 în topul celor mai bogați români. Gigi Becali făcea recent un anunț șoc legat de averea lui. Latifundiarul spunea că vrea să își doneze averea. Că va lăsa o parte familiei și că restul vrea să o dea în scop caritabil.

„De când am ieșit din pușcărie am făcut donații de 30 de milioane de euro, cu ajutorul Domnului. A murit Vadim, Rockefeller, 103 ani, a avut mii de miliarde, a luat ceva cu el? Eu iau toate astea de pe pământ, eu le iau cu mine, las ceva la familie, de ce să fiu fraier când pot să am palat cu diamante în ceruri. Acolo este banca cerului. Dumnezeu e cel mai bun paznic, acolo nu e inflație, nu pierzi banii, acolo îi găsești cu siguranță și îi găsești însutit și dacă eu pot să-i transfer de când sunt pe pământ, de ce să fiu fraier și să-i las pe pământ, pentru ce să las să ruginească aici. De când sunt pe pământ îi transfer acolo, tot, și când mă duc acolo am avere acolo”, declara Gigi Becali.