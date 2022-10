VIDEO| Giani Kiriță, mesaj surprinzător după ce a plecat de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Ce le-a spus fostul fotbalist fanilor

Giani Kiriță (45 de ani) și-a lăsat fanii fără cuvinte, făcând vestea plecării de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Fostul căpitan al lui Dinamo a dezvăluit că a venit acasă și s-a reîntors la obiceiurile sale, după ce a plecat din Republica Dominicană.

Luni, Giani Kiriță a postat un InstaStory prin care le-a spus fanilor săi că a ieșit din competiția PRO TV. Fostul concurent a spus că a terminat filmările pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, acesta fiind motivul pentru care s-a întors acasă.

„Gata, am revenit la viața normală. Am terminat filmările la „Sunt celebru, scoate-mă de aici". Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru miile de mesaje pe care le-am primit și abia acum începe show-ul. The king is back (eng, regele s-a întors, n.r.)", a spus fostul căpitan al lui Dinamo.

Giani Kiriță, sabotat de alianța colegilor? „Strategia asta a fost, ca eu să plec”

Chiar înainte ca Giani Kiriță să-și anunțe plecarea, PRO TV a postat o secvență în care Giani Kiriță le explica amicilor de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” că s-a format o alianță care ar fi dorit plecarea sa. Pe de altă parte, mesajul luptătorului sună de parcă nu se aștepta să plece.

„Eu, în primul rând, nu îi consider dușmani, serios, ci doar oameni slabi. Oamenii care vor să facă alianță, întotdeauna sunt slabi, înseamnă că nu sunt bazați pe ei și pe puterile lor. (…) Strategia asta a fost, ca eu să plec. Puteam să plec, putea să le iasă ", spunea fostul fotbalist, în timpul filmărilor.