Video scandalos! Un vatman a intrat intenționat cu tramvaiul într-o mașină!

Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara

Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara, in masina fiind si un copil de 2 luni si unul de aprox 4 ani!Vatmanul: – "Daca nu te dai, intru in tine!"… a oprit 10 secunde , dupa care a rabufnit si a intrat in masina.Fereasca D-zeu! Aveti mare grija cand ramaneti pe linia de tramvai… eu numesc asta tentativa de omor !

Publicată de Folie Auto LLumar by FxAuto.ro pe Luni, 9 Iulie 2018