VIDEO | Tzancă Uraganu nu mai are nevoie de reclamă! Fiica artistului i-a făcut o promovare de zile mari shaormeriei

Tzancă Uraganu este unul dintre maneliștii care au făcut furori pe piața muzicală de-a lungul timpului. Nu mai este un secret faptul că are un succes răsunător în cariera, dar și că are niște copii minunați pe care îi îngrijește cu sfințenie. Artistul este pur și simplu topit după fiica sa, Anays pe care o are împreună cu Lambada.

Tzancă își ia fetița peste tot atunci când are ocazia și nu ezită să o pună în lumina reflectoarelor pentru a arăta cât de mult se mândrește cu micuța. Manelistul are o mulțime de postări în mediul online cu Anays pe care o divinizează și pe care nu ezită să o răsfețe la prima ocazie.

Anays, fiica lui Tzancă a făcut „reclamă” shaormeriei tatălui ei

Anays s-a dovedit a fi o fetiță îndrăzneață și cu simțul umorului, lucru care se poate observa în filmulețele pe care cântărețul le publică adesea în mediul online. Nu demult, Tzancă a postat pe TikTok un videoclip în care fiica sa îi face o reclamă de zile mari shaormeriei pe care o are în Ploiești.

Dacă până acum și-a dorit promovare, se pare că acum nu mai are nevoie…căci micuța Anays a avut grijă să-i facă o reclamă de neegalat tatălui ei. Iubitul Alinei Marymar și-a filmat fiica în fața magazinului de tip fast-food pe care îl deține, în timp ce spunea entuziasmată cât de bună este „shaorma de la Tzancă”.

„Shaorma de la Tzancă e cea mai bună! E bună, bună, bună, fructoasă”, a spus Anays în filmulețul pe care Tzancă l-a publicat pe contul său de TikTok.

(CITEȘTE ȘI: COLABORARE NEAȘTEPTATĂ ÎN INDUSTRIA MUZICALĂ! ANDA ADAM ȘI TZANCĂ URAGANU SE PREGĂTESC SĂ DEA TUNUL: „O SĂ RUPĂ CLUBURILE”)

Videoclipul a devenit viral pe internet, iar fanii cântărețului au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au complimentat-o pe Anays. În același timp, internauții i-au adus laude și lui Tzancă pentru felul în care își tratează fiica, dar și pentru faptul că acesta are o relație cât se poate de apropiată cu micuța, chiar dacă s-a despărțit de Lambada, mama copiilor lui.

(VEZI ȘI: ”NU MAI POT! LE RUP PICIOARELE!” MEDICUL STOMATOLOG TRECE PESTE POLIȚIE! TZANCĂ URAGANU` ȘI LAMBADA, AMENINȚAȚI)