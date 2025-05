Viggo introduce cele mai inovative țesături în SS25 (P)

Viggo Tailoring a celebrat marți 6 mai lansarea celor mai recente inovații în materie de stretch natural și a țesăturilor rafinate din colecția Summertime. Ocazia a fost sărbătorită alături de invitații speciali Loro Piana: Vittorio Osella – Markets Developments Manager, Matteo Brunetti – Trade Marketing Manager și Valerio Valera – Sales & Field Account.

Acest moment a reprezentat o nouă oportunitate de a consolida relația strânsă, dezvoltată pe parcursul unui deceniu, dintre brandul românesc de modă masculină și reputatul furnizor de țesături din Italia.

Pasiunea Loro Piana pentru excelenţa fibrelor naturale stă la baza colecției Summertime, un blend unic de lână, mătase și in. Combinate cu migală, aceste fibre își pun în valoare calitățile proprii: termoreglarea și finețea lânii, strălucirea și lejeritatea mătăsii, precum și aspectul fresh, estival al inului. Rezultatul este o țesătură rafinată, versatilă, ideală pentru ținute formale sau casual, în acord cu cerințele stilului contemporan.

Viggo introduce cele mai inovative țesături în SS25

În plus, țesătura vedetă a serii a fost combinația inovatoare dintre lâna Merino 150 și mătasea 600, una dintre cele mai fine din lume. Noutatea Lightest Natural 2WAYS, Made in Italy by Ing. Loro Piana & C, prezintă extensibilitate naturală în ambele direcții. Această premieră cu zero fibre sintetice se bazează pe memoria naturală a lânii, care revine întotdeauna la forma sa inițială. Conceptul revoluționar a devenit punct de atracție al prezentării fiind deosebit de plăcut la atingere și confortabil prin lejeritate, respirabilitate și fluiditate.

Materialele expuse sunt disponibile atât pentru linia Made to Measure și Bespoke pentru bărbați cât și în cadrul serviciului de crhttp://viggo-tailoring.com/oitorie personalizată Viggo for Her, recent lansat. Legătura cu valorile modei internaționale a fost subliniată și de piesele Ready to Wear din colecția de modă masculină SS2025.

Pe lângă parteneri, ocazia a reușit să adune laolaltă adepții stilului Viggo, clienți loiaili, celebrități și influenceri entuziaști printre care Cătălin Botezatu, Mihai Petre, Ștefan Bănică Jr și fiul Radu, Monica Bîrlădeanu, Lidia Buble, Adrian Vancică, Andrei Urs, Valeriu Ilisie, Marian Enache și Andrei Stoica. Aceștia au fost cuceriți de povestea fiecărei țesături, descoperind frumusețea și detaliile tehnice ale selecției prezentate. Viziunea artistică a acestei expoziții a fost completată de muzica live în ritmuri de swing și jazz, pentru o experiență cu adevărat captivantă.

Evenimentul a fost găzduit de Viggo Flagship Store, o clădire cu valoare istorică deosebită – fosta reședință a pictorului Gheorghe Petrașcu. Clasată ca monument istoric, clădirea impresionează printr-o arhitectură eclectică ce îmbină armonios elemente neoromânești cu influențe neoclasice, oferind un cadru rafinat și autentic, perfect pentru o seară dedicată eleganței și inovației.

Despre Viggo Tailoring

Viggo propune bărbaţilor excelenţa calităţii prin colecțiie ready-to-wear de business, casual și de ceremonie, disponibile online, dar și fizic în București, Chișinău, Londra și Los Angeles. Totodată, propune servicii de croitorie privată în sistem Made-to-Measure și Bespoke prin intermediul cărora acoperă toate nevoile vestimentare masculine si feminine.

Viggo Tailoring se mândrește cu o gamă variată de țesături premium de la producători de top din Italia si Anglia. În plus, beneficiază de o linie de producție cu tehnologie de ultimă generație și de necesarul de îndemânare pentru costume realizate manual până la cele mai fine detalii.

Căutărea creativă a celor mai fine mix-uri de materiale, culori și texturi este susținută de consilierea unuia dintre cei mai cunoscuți designeri români – Cătălin Botezatu, ale cărui colecții au fost prezentate și aplaudate pe întreg mapamondul.