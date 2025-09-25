Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice

După un an dificil pentru monarhiile europene, marcat de probleme de sănătate și dezvăluiri neașteptate, Prințesa Moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a ales să vorbească deschis despre afecțiunea cronică de care suferă. În vârstă de 52 de ani, soția Prințului Haakon a recunoscut că are nevoie de ajutor suplimentar pentru a face față vieții de zi cu zi și va urma un program de reabilitare pulmonară.

După ce atât Kate Middleton, cât și Regele Charles al III-lea au fost diagnosticați cu boli grave, o altă personalitate a monarhiei europene a vorbit deschis despre problemele sale medicale.

Prințesa Moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, probleme grave de sănătate

Prințesa Moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit că suferă de o afecțiune pulmonară cronică și că are nevoie de sprijin suplimentar pentru a face față vieții de zi cu zi.

„Ar fi trebuit să o fac cu mult timp în urmă, dar acum este momentul. Așa că o voi face. Pentru că am nevoie de puțin mai mult ajutor decât înainte pentru a face față vieții de zi cu zi cu fibroză pulmonară. Nu mai fac față ca înainte”, a declarat aceasta.

Prințesa a explicat că decizia de a urma un program de terapie vine din dorința de a-și recăpăta echilibrul și de a învăța cum să gestioneze mai bine boala.

„Cred că este vorba despre a întâlni alte persoane care suferă de aceeași boală pulmonară ca și mine. Și despre a avea un control mai bun asupra modului în care mă voi descurca cu viața de zi cu zi cu această boală cronică”, a adăugat ea.

Casa Regală a Norvegiei a confirmat, printr-un comunicat, că Prințesa Moștenitoare va urma un program de reabilitare pulmonară începând din octombrie și că nu va mai participa la majoritatea evenimentelor oficiale în această perioadă.

„Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare Mette-Marit va trece printr-un program de reabilitare pulmonară de o lună în Norvegia, începând cu începutul lunii octombrie. Prințesa Moștenitoare nu va îndeplini misiuni oficiale în octombrie, dar sunt planificate unele excepții, cum ar fi cina pentru reprezentanții Storting-ului de la Palatul Regal pe 23 octombrie. Prințesa Moștenitoare urmează să își reia activitatea oficială în noiembrie”, se precizează în mesajul oficial.

Pe lângă provocările medicale, Prințesa Mette-Marit traversează și o perioadă personală dificilă. Fiul ei dintr-o relație anterioară, Marius Borg Høiby, în vârstă de 28 de ani, a fost pus sub acuzare pentru 32 de infracțiuni, inclusiv viol și violență domestică, situație care a adus o presiune suplimentară asupra familiei regale norvegiene.

