Vineri, la ora 14:30, Vasilica din Albești a fost dată dispărută, după o discuție aprinsă cu soțul ei. Unde a fost găsită acum și de ce fugise de acasă, de fapt

Vasilica din Albești a plecat de acasă vineri, la ora 14:30, după ce s-a certat cu soțul la telefon. La o zi distanță, fiica sa, Alexandra, a postat pe rețelele de socializare anunțul dispariției mamei sale. Duminică, femeia a fost găsită, așa cum nimeni nu se aștepta, și a dezvăluit ce a făcut, de fapt, în tot acest timp.

Vasilica din Albești a reușit să îngrijoreze o țară întreagă. Familia, prietenii și autoritățile au căutat-o cu disperare, după ce a plecat, dintr-o dată de acasă. Femeia avea telefonul închis și nu a vrut să comunice cu nimeni, motiv pentru care fiica sa a dat-o dispărută.

„Mama mea a DISPĂRUT. Are telefonul închis, nimeni nu știe absolut nimic de ea, am sunat toate persoanele posibile care au avut și cea mai mică legătură cu ea. Da, am anunțat și poliția.

Câteva detalii despre ea: Numele ei este: VASILICA. Are 1,73-1,74 înălțime, corp atletic, este brunetă (în prezent are părul puțin mai lung ca în această poză), sprâncene negre, ochi căprui.

Ultima dată a fost văzută ieri, 14.10.2022, în jur de ora 14:30, în localitatea Albești-Paleologu, județul Prahova, iar ultima conversație telefonică a fost cu soțul ei (tatăl meu), după care și-a închis telefonul. ORICE INFORMAȚIE CONTEAZĂ.

Vă rog, nu știu nimic de ea. Un share ar ajuta enorm de mult. Vă las atașată o poză cu ea” a scris Alexandra Vasile pe Facebook.

La scurtă vreme după aceea, IPJ Phavova a confirmat dispariția femeii.

Incredibil! Unde a fost găsită Vasilica din Albești. De ce a plecat, de fapt, de acasă

Duminică, la două zile de la dispariție, Vasilica din Albești a fost găsită. Femeia era la prietenii săi, din localitatea Ciorani. Așadar, plecase de bună voie de acasă și nu pățise absolut nimic.

Apropiații femeii au dezvăluit și care a fost motivul pentru care femeia a plecat, de fapt, de acasă. Vasilica voia să divorțeze de soțul său, motiv pentru care bărbatul a și denunțat plecarea ei de acasă, după ce au avut convorbirea telefonică. Partenerul ei ar fi știut că este teafără, dar voia să o readucă acasă, notează Observatorul Prahovean.

