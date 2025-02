Violeta Bănică, ce ținută ”periculoasă”. Cum a fost văzută pe stradă fiica Andreei Marin

Ce ținută „periculoasă” a purtat Violeta Bănică! Este clar că fiica Andreei Marin își alege cu grijă hainele! Cum a fost văzută pe stradă? Tânăra reușește să atragă toate privirile!

Violeta Bănică este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, fiica Andreei Marin a publicat câteva imagini de senzație!

Are 17 ani și bineînțeles că îi place să se bucure la maximum de clipele petrecute alături de prietenii ei. Recent, Violeta Bănică a ieșit în oraș cu prietenele ei. Fiica Andreei Marin nu putea să meargă oricum, așa că și-a făcut o ținută de zile mari. Tânăra s-a îmbrăcat într-o rochie elegantă din dantelă.

Violeta Bănică a strălucit într-un outfit all-black, iar bineînțeles că și accesoriile au avut un rol semnificativ. Tânăra a purtat bijuterii argintii și a ales un machiaj subtil, dar care i-a pus bine în evidență trăsăturile. Imaginile publicate de fiica Andreei Marin pe Instagram au strâns peste 2.000 de aprecieri.

Citește și: Cum arată acum liceul în care s-a filmat capodopera „Liceenii”. Ștefan Bănică Jr. și Oana Sîrbu au făcut istorie pe culoarele astea

Fiica Andreei Marin nu atrage atenția numai prin frumusețe! Violeta Bănică și-a descoperit pasiunea! Tânăra își dorește să ajungă un avocat de succes, iar recent a fost acceptată la o facultate de drept celebră din Statele Unite ale Americii.

Violeta Bănică va începe să studieze peste ocean în luna august a acestui an și este pregătită să dea tot ce poate! Tânăra își dorește să își construiască o carieră în domeniul juridic. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că pasiunea pentru avocatură a început încă de la vârsta de 12 ani, totul după ce a urmărit un serial și a inspirat-o!

„Mi-ar plăcea să fiu un avocat de succes în America. Aveam 12 ani, mă uitam obsesiv la serial (n.r. un serial cu avocați) și am zis să îl dau și eu (n.r. examenul pentru admiterea la facultate). M-am dus pe un site, am dat examenul, nu am învățat pentru el, pentru că am vrut să văd cât aș lua din 180. Am luat 138 și aceasta este media pe care o iau adulții”, a mărturisit Violeta Bănică în emisiunea „La Măruță”.