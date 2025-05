Viorica Dăncilă, acuzații dure: ”Oamenii care au ținut cu România au fost eliminați” | Dan Diaconescu DIRECT

Viorica Dăncilă a fost invitată în cea mai nouă ediție a emisiunii moderate de Dan Diaconescu. Fostul premier al țării nu s-a ferit și a spus lucrurilor pe nume, făcând mai multe dezvăluiri inedite. Printre subiectele abordate, ea a vorbit și despre mandatul său în Guvern. De asemenea, a susținut că oamenii care au încercat să modernizeze România au fost eliminați.

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Viorica Dăncilă a vorbit deschis despre perioada în care a fost premierul României. Aceasta a precizat că a mărit salariile medicilor și a deschis 30 de spitale, închise în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

Viorica Dăncilă a susținut că oamenii care și-au dorit să facă lucruri bune pentru România au fost eliminați pentru că există cineva care și-a dorit să dețină controlul țării prin lideri ușor de manipulat.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre perioada în care a fost premierul țării. Viorica Dăncilă a mărturisit că, în timpul mandatului său, salariile medicilor au crescut la 4.000 de euro. Mai mult decât atât, a purtat discuții importante cu directorii spitalelor din România.

Faptul că am făcut salariile medicilor 4.000 de euro, comparabile cu cele din Occident, a deranjat foarte mult chiar în afară, pentru că aveam un exod al medicilor foarte mare și aveam nevoie de medici în România, medicii români fiind foarte, foarte bine pregătiți. Și atunci ce puteam să fac? Doar să le cresc salariile și să am o discuție cu ei. Am chemat la Palatul Victoria directorii tuturor spitalelor din România și m-am consultat cu ei”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Să știți că am observat un lucru. Oamenii care au ținut cu România, care au încercat să facă ceva pentru România, au fost eliminați. Cred că cineva a dorit să aibă în fruntea țării oameni care pot fi manevrați, oameni care să îi țină pe români cu salarii mici pentru ca ei să lucreze în afară și să fie o forță de muncă experimentată pe care să o folosească alte țări, pentru că noi dacă alegeam să creștem salariile… și eu am deranjat foarte mulți. Gândiți-vă că sunt foarte mulți români care reprezintă o forță de muncă specializată în foarte multe țări și ei nu doresc ca acei români să plece și să se întoarcă în România.

De asemenea, Viorica Dăncilă le-a răspuns celor care au susținut că nu a construit niciun spital în perioada în care a fost premierul țării. Aceasta a declarat că a deschis 30 de spitale, închise în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

„Mai vreau să fac o precizare legată de spitalele regionale, pentru că am auzit foarte multe lucruri și foarte multe presupuneri ale unor persoane. Spitalele regionale trebuia să fie făcute în două etape. Prima etapă, în care era fezabilitatea, proiectarea și luarea tuturor autorizațiilor, trebuia făcută până în 2020. Eu am făcut toate aceste lucruri. Am luat toate autorizațiile, am făcut proiectarea și fezabilitatea. În 2020, în următoarea perioadă financiară, trebuia făcută execuția. Eu nu știu în ce stagiu sunt acum spitalele regionale, dar eu mi-am făcut partea pe care trebuia să o fac atunci.

Speram ca aceste spitale regionale să fie făcute, iar medicii pe care îi ținem în țară și la salarii bune să lucreze în aceste spitale. Au spus toți că nu s-a făcut niciun spital în România. Ba da, am făcut spitalul de la Mioveni, un spital foarte modern. Am deschis 30 de spitale din cele închise în regimul Băsescu. Am dotat toate spitalele județene din România cu aparatură performantă. Atât am putut atunci. Au fost 2 ani, am încercat să fac cât mai multe lucruri. Dar de atunci îi întreb pe medici, le-a mai crescut cineva salariile? Nu, vă spun eu, nu”, a mai spus fostul premier al României.