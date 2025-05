Cu cine votează Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale de pe 18 mai? „Un om curajos trebuie să fie…” | Dan Diaconescu DIRECT

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Viorica Dăncilă a vorbit deschis despre alegerile prezidențiale din 18 mai și a anunțat public opțiunea sa de vot. Fosta prim-ministră a declarat că îl susține pe George Simion pentru funcția de președinte al României, motivându-și alegerea printr-o serie de argumente legate de valorile suveraniste, lipsa de asumare a altor lideri politici și nevoia unei schimbări autentice în țară.

Viorica Dăncilă a subliniat că România are nevoie de un președinte care să unească, nu să dezbine, și care să aducă la masa deciziilor specialiști din toate domeniile. Ea consideră că George Simion este candidatul care poate aduce această schimbare, mai ales prin relațiile internaționale pe care le are deja și prin poziționarea clară în favoarea suveranității naționale. Fosta șefă a Executivului a mai precizat că, deși susține apartenența României la Uniunea Europeană, este important ca țara noastră să urmeze o direcție echilibrată și să își diversifice relațiile externe, inclusiv cu state din afara blocului comunitar.

În contrast, Dăncilă a criticat lipsa de reacție a unor lideri politici, în special din fostul ei partid, PSD, care nu și-au exprimat clar susținerea pentru niciun candidat. Ea a pus această atitudine pe seama pierderii influenței în teritoriu și a temerii de a nu repeta eșecul din primul tur al alegerilor, când formațiunea nu a câștigat în niciun județ.

La final, Viorica Dăncilă a făcut apel la români să meargă la vot și să-și asume alegerea, gândindu-se la viitorul familiilor lor și al României.

„Viorica Dăncilă: Pentru că proiectele importante pentru România s-au făcut atunci când am fost uniți, nu atunci când am fost dezbinați. Și eu aș vedea ca viitorul președinte să aibă înțelepciunea, să aducă toți specialiștii la masă și să încerce să pună România pe calea cea bună.

DD: Dar în acest moment așadar dumneavoastră sunteți de partea lui George Simion, pe față, cum se zice. Cum vă explicați că toți ceilalți colegi ai dvs., foști, mă rog, din PSD, sau actuali prieteni, nu își exprimă în niciun fel poziția? L-au avut pe Crin, în final, l-au pierdut și acum ei nu sunt nici de partea lui Nicușor, nici de partea lui George Simion sau ce știți dumneavoastră?

Viorica Dăncilă: Să știți că nu este o abordare corectă. Eu vă spun de ce este această abordare, pentru că actuala conducere nu mai are nici un pic de legitimitate și nici un pic de influență în teritoriu. Și atunci le este teamă că se va întâmpla ce a fost în primul tur al alegerilor prezidențiale, când Partidul Social Democrat nu a câștigat în niciun județ. Deci este clar că în județ primarii președinții de Consilii Județene nu îi mai ascultă. Și atunci, pentru a nu fi puși într-o situație dificilă, nu spun cu cine să meargă la vot, dar eu cred că un om demn și un om curajos trebuie să fie cel care își exprimă opțiunea, mai ales din partea liderilor politici. Nu poți să spui, eu nu spun, dar dacă iese Nicușor Dan, l-am susținut pe Nicușor Dan sau dacă iese George Simion, l-am susținut pe George Simion. Această abordare nu mi se pare o abordare corectă și nici nu mi se pare a unui om pe care să-l girezi cu încrederea ta. Trebuie să spui, domnule, da, îmi asum și să-ți motivezi această opțiune. Să nu credeți că eu nu am avut persoane chiar din anturajul propriu care mi-a spus ce te-a apucat, cum adică, de ce te duci să votezi cu partea suveranistă. Și le-am răspuns simplu, pentru că eu mereu am fost un suveranist. Chiar dacă am fost europarlamentar, chiar dacă sunt pentru prezența noastră în cadrul Uniunii Europene și sunt un pro-european convins, îmi doresc o Europa unită și o Europa care să se reîntoarcă la tratatul care a fondat-o. Sunt un om care ține foarte mult la parteneriatul strategic cu Statele Unite, cu Israelul, dar care vrea să dezvolte relații și cu China și cu alte state ale lumii care aduc dezvoltare pentru România.

Uitați-vă la Polonia, uitați-vă la Ungaria, la toți ceilalți. Au legături cu toate statele lumii, legături care aduc dezvoltare pentru țara lor și pentru cetățenii lor.

Parcă nu mai avem prieteni. Pe de altă parte, îmi doresc un președinte, m-am uitat și eu la relațiile lor externe, care cât de cât să aibă conexiuni. Eu dacă ridicam telefonul la 11-12 noaptea aveam un lider important pe care să îl sun sau liderii instituțiilor europene. Văd pe Nicușor Dan care nici măcar o înfrățire a Bucureștiului cu altă capitală europeană nu a făcut. Și văd pe George Simion care… doamna Meloni, din administrația Trump, premierul Morawiecki al Poloniei, deci are aceste conexiuni. Nu poți porni de la zero, trebuie să ai cât de cât conexiunii externe. Deci și acesta a fost un argument pentru care m-am hotărât să merg în direcția lui George Simion.

DD: Chiar la ora asta, George Simion, eu undeva în străinătate o să vă țin la curent cu cine se întâlnește. Dvs. credeți că după victoria lui George Simion, la care sperați și dumneavoastră, ar trebui făcut cumva să ni se dea turul 2 înapoi, să avem acea finală Lasconi și Călin Georgescu sau cum vedeți viitorul României de duminică încolo?

Viorica Dăncilă: Cum văd eu, în primul rând, primul pas care trebuie făcut este cel legat de partea economică.

Deci, în primul rând, nu mai trebuie să avem interimate. Nu știu ce va gândi George Simion, v-am spus, nu am vorbit, nu ne cunoaștem. Eu sunt adeptul unei schimbări în România, dar eu sunt convinsă că prima dată, primul pas pe care trebuie să-l facă este cel al legitimității și a guvernului, un prim ministru, un program repede de guvernare și încercați să pui România pe linia de plutire. Cu toate că va fi foarte greu. Foarte greu. Eu nu văd, acum nu știu situația reală, că încă nu am, dar nu văd cum nu vor fi crescute taxe și impozite după nenorocirea pe care au făcut-o până în acest moment. Repet, de aceea vreau schimbarea. pentru că nu pot să cred că oamenii care ne-au dus în această situație sunt oamenii care ne vor scoate. Nu, vor adânci groapa și mai mult. Și ne vom afunda cu toții din ce în ce mai mult.

DD: Deci să țineți minte vorbele Vioricăi Dăncilă. Acum, dacă mai vreți, nu iasă să spuneți în final ceva, un ultim mesaj din partea celei care trebuia să ne fie președinte în ultimii cinci ani, dar cu siguranță ne-a fost prim-ministră vreo doi ani și șefă peste Europa vreo șase luni.

Viorica Dăncilă: Eu le spun românilor că trebuie să meargă la vot. Este important și votul fiecăruia contează. Iar în cabina de vot sunt doar ei și ștampila. Atunci când vor pune ștampila, să se gândească în primul rând la familia lor, la viitorul pe care vor să-l creioneze pentru copiii și nepoții lor. Este foarte ușor să glumim, este foarte ușor să luăm în derizoriu sau să nu mergem. Dar mâine, poimâine, ne vor întreba copiii: Uitați în ce situație e România, nu-mi găsesc de lucru, am făcut o facultate, nu am o locuință. Și noi ce să le spunem? Că am stat deoparte și că nu am contribuit fiecare așa cum putem să construim o temelie solidă pentru ei. Știu că este foarte greu, că ce-am construit noi, generația noastră, o cărămidă, două, tot ce-am pus fiecare pentru a construi România de azi, au venit unii și au dărâmat tot. Trebuie să o luăm iar de la capăt și să punem primele cărămizi. E bine, este foarte important dacă vom alege oameni care să pună și să facă această fundație solidă pentru România sau vom alege oameni care vor răspunde altora și mai puțin propriului popor. Eu am încredere în români și cred că nu vor mai face greșeala pe care au făcut-o în 2019.”