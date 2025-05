Cine va câștiga alegerile prezidențiale?! Cozmin Gușă a dat verdictul la Dan Diaconescu DIRECT: ”Nu are cine să iasă decât el”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, analistul politic Cozmin Gușă a făcut o serie de afirmații controversate, dar extrem de directe, în legătură cu alegerile din 18 mai. Subiectul serii: cine va câștiga, de fapt, scrutinul – o întrebare pe care mulți o evită, dar la care acesta a răspuns direct.

În cadrul unei discuții ample, Gușă a conturat nu doar un posibil câștigător, ci a detaliat și trei scenarii distincte în care ar putea evolua alegerile. Discuția s-a axat pe contextul politic intern și pe influențele externe.

Cozmin Gușă a lansat o afirmație clară: George Simion va câștiga. Dar a avertizat că mai sunt pe masă și alte variante, inclusiv una radicală – anularea alegerilor, fie înainte de turul doi, fie imediat după, pe motiv că „taberele” influente nu și-au atins scopurile.

În analiza sa, Cozmin Gușă a făcut referire la experiența sa politică, inclusiv la participarea la două campanii prezidențiale câștigate, subliniind că frauda electorală poate exista, dar într-un procent de maximum 6%.

„DD: Acum, acestea fiind zise, vreau să te întreb direct cine câștigă pe 18 mai alegerile, ca să nu mai stăm în tensiune până atunci, fiindcă așa îmi zic toți, bă, când Cozmin Gușă zice că câștigă unii sau alții, așa se întâmplă. Deci cine iese acum?

Cozmin Gușă: Nu are cine să iasă decât George Simion, dar o să explic imediat foarte simplu de ce. E chiar din carte nu e conform calculelor. Dar sunt alte două posibilități care ar trebui să se invalideze varianta cu George Simion președinte. Ele sunt pe masă, nu sunt speculații. Hai să ți le spun pe celelalte două . O luăm într-o ordine și după aceea îți argumentez de ce în mod sigur câștigă George Simion în varianta a treia. Varianta 1: Să știi că este în picioare un scenariu de anulare a alegerilor, fie înainte de turul 2, adică înainte de 18 mai, fie chiar după turul 2. Motivația acestui prim scenariu, ca să luăm cu numărul 1, este că mai multe tabere din Securistanul ăsta al nostru, cum l-am numit eu, România.

DD: Ai dreptate, da, ai dreptate. Ar trebui să se schimbe denumirea țării, din România în Securistan, da?

Cozmin Gușă: Da! Bă, intrăm, oricum, noi intrăm sub sfera de influență a lui Putin și a Rusiei, trebuie să fie cu Stan. Exact. Și cu Românistan sună rău, Securistan sună mai adevărat. Glumesc, dar glumesc serios. Deci, în această variantă, ajungem pentru că taberele din acest stat paralel, care nu sunt doar din serviciile secrete, sunt și din mediul de business, sunt și din cadrul rezerviștilor statului paralel, cum le spun eu, nu și-au îndeplinit scopurile, cei doi candidați nu reprezintă, ca să zic așa, toate taberele, sau nu s-au… coordonat toate taberele pentru ca să fie de acord. Lumea trebuie să știe că în afara votului, care de multe ori este fraudat, într-o anumită proporție, votul niciodată nu este fraudat în mod total. În mod normal, din experiența mea, am condus și două campanii prezidențiale pe care le-am câștigat, am participat la lege, de asemenea, din cauza faptului că a intrat în politică, săracul a intrat și în altă parte, dar poate vorbim astăzi, că am și eu vreau două, trei întrebări pentru tine. Deci, în mod normal, maximum se poate fura până în 6%.”