Viorica Dăncilă, la momentul adevărului. Ce răspuns a oferit când a fost întrebată dacă va candida la alegerile prezidențiale

Invitată la un post de televiziune, Viorica Dăncilă a vorbit despre candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Premierul a precizat că persoana care va fi desemnată va avea tot sprijinul necesar.

“Candidatul nostru are o şansă în plus. Şansa că suntem la guvernare şi că putem în continuare să le punem în practică măsurile din programul de guvernare, faptul că are în spate un partid bine organizat, un partid puternic chiar dacă am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut războiul şi că candidatul pe care îl va avea Partidul Social Democrat va şti să adune în jurul lui toate organizaţiile din teritoriu, va avea sprijinul conducerii partidului şi a primului ministru”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a precizat că acela care va fi candidatul PSD nu trebuie să fie neapărat un om de partid, acest lucru urmând să fie stabilit în cadrul Comitetului Executiv.

“Nu trebuie să fie neapărat un om de partid, dar acest lucru îl vom stabili tot în Comitetul Executiv Naţional. Dacă Comitetul Executiv Naţional consideră că trebuie să mergem cu o colegă sau un coleg din membru de partid, vom face sondaje astfel încât să mergem cu cel care este cel mai bine plasat în sondaje”, a spus premierul, potrivit stirilekanald.ro.

Întrebată dacă va candida la alegerile prezidenţiale, Dăncilă a spus: “Exclud din start. Pentru că deja sunt prim-ministru, candidez la funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat. Cred că cu aceste două funcţii pot ajuta mult mai bine o candidată sau un candidat la prezidenţiale”.

“Eu cred că dincolo de orgolii trebuie să facem ceea ce este bine şi să oferim cât mai multe şanse partidului dincolo de persoane. Trebuie să oferim şanse partidului să aibă un rezultat foarte bun şi de ce nu, să câştigăm alegerile prezidenţiale. Pentru că eu le-am spus colegilor şi cred în acest lucru: noi trebuie să mergem cu ideea că vom câştiga alegerile prezidenţiale, trebuie să avem încredere în noi şi eu cred că toţi avem încredere în noi că putem obţine acest lucru. Dacă noi nu credem în noi, nu putem să le cerem altora să aibă încredere în noi”, a mai spus Dăncilă.