Viorica Dăncilă, primele declarații despre fiul adoptat: ”Nu-mi este ușor!”

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit despre subiectul înfierii fiului ei, Victor, eveniment petrecut în 1990. Dăncilă a explicat că acuzațiile care i se aduc, că ar fi realizat o adopție ilegală, reprezintă o mizerie.

Premierul a amenințat că, dacă se va mai aborda subiectul în mod tendențios, atunci se va ajunge la judecată. Ea a spus că va notifica orice redacție de știri.

”M-am gândit mult dacă să vorbesc despre această mizerie, pentru că oricărui om i se poate întâmpla acest lucru. Vă vorbesc în calitate de mamă și nu-mi este deloc ușor. Este pentru prima dată și pentru ultima dată când vorbesc despre acest subiect.

Vreau să vă anunț că voi notifica prin avocat orice publicație care va aborda în acest fel subiectul. I-am rugat pe colegii mei să nu vorbească despre acest subiect, pentru că nu vreau să îl transform în subiect de campanie. Pentru mine și pentru familia mea este un subiect extrem de neplăcut. Nu credeam că se vor face vreodată astfel de acuzații atât de urâte, neîntemeiate. Nu mă gândeam că se va face referire la așa ceva. Nu este normal să intri cu bocancii murdari în viața, în sufletul cuiva.

Am vorbit cu fiul meu aseară și am convenit împreună să vorbesc despre acest subiect. Eu am certitudinea că am făcut ceva bun, că am făcut ceva legal. A existat un certificat de naștere”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.