Viorica de la Clejani, regrete după moartea tatălui ei: "Simt un sentiment de vinovăție ... "

În urmă cu o lună vestea morții tatălui Vioricăi de la Clejani cădea ca un trăsnet peste familia lor. Durerea e cu atât mai mare cu cât bărbatul s-a stins din viață din cauza infecției cu SARS-CoV-2, iar artista nu l-a putut ajuta. Cu ochii în lacrimi, cântăreața a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre pierderea suferită.

Nu mai este de multă vreme o surpriză faptul că Viorica de la Clejani are puterea de a schimba starea oamenilor atunci când își face apariția sau când începe să cânte. Există și momente, puține la număr, în care vedeta e cu moralul la pământ. Unul dintre acestea este cauzat de moartea tatălui ei. Artista nu-și poate găsi liniștea după ce părintele ei s-a dus la dreapta Tatălui, iar ea nu a putut face nimic. Regretă amarnic faptul că nu a fost mai dură cu el și nu l-a dus mai devreme la spital.

CITEȘTE ȘI: VIORICA DE LA CLEJANI TUNĂ ȘI FULGERĂ DUPĂ MOARTEA TATĂLUI EI: „NU A MURIT DE COVID-19, A MURIT DE …”

Viorica de la Clejani, regrete după moartea tatălui ei

” Mă simt un pic mai bine. Am avut o perioadă grea, pentru că am pierdut cea mai importantă ființă din viața mea, tatăl meu. Abia acum înțeleg că tata nu mai e, dar eu sunt tata, am figura lui. O să îmi fie greu când merg în vizită și nu o să îl mai văd. Uitându-se la mine începe să plângă pentru că semăn atât de bine cu tatăl meu.

Încerc să o încurajez și pe ea și pe frații mei. I-am zis să fie tare, că așa e lumea trecătoare, unul naște, altul moare. Am văzut la toți care suferă de cancer că îți schimbă fizionomia. Simt un sentiment de vinovăție pentru că n-am fost mai aspră cu el să îl trimit la spital, i-a fost frică de covid-19. Poate îl salvam dacă îl duceam”, a declarat Viorica de la Clejani, în cadrul unei emisiuni TV

VEZI ȘI: DE CE A „VIZITAT” VIORICA DE LA CLEJANI MATERNITATEA GIULEȘTI. „CU MASCĂ PE FAȚĂ NU MAI ARE ROST SĂ TE COAFEZI”

Sursă foto: captură video