Vladimir Drăghia și Giani Kiriță au părăsit show-ul EXTALON. Primele declarații ale antrenorilor

Vladimir Drăghia și Giani Kiriță au părăsit show-ul EXTALON. Antrenorii și-au luat rămas-bun de la Faimoși și de la Războinici și au plecat din Republica Dominicană.

Vladimir Drăghia și Giani Kiriță au părăsit show-ul EXATLON. În ediția de astăzi, 26 februarie 2019, cei doi antrenori i-au anunțat pe Războinici și pe Faimoși că a venit momentul să-și ia rămas-bun de la ei, Plecarea celor doi din Republica Dominicană i-a debusolat pe concurenți având în vedere că s-au obișnuit cu sfaturile și cu prezența antrenorilor. (CITEȘTE ȘI: REGULA LUI COSMIN CERNAT I-A FOST FATALĂ UNUI CONCURENT DE LA EXATLON! ”FAIMOSUL” A CEDAT)

”Am avut atâtea emoții, nu le-am avut nici când am venit. O echipă foarte tânără, cu care se lucrează greu, sincer, fiindcă sunt foarte tineri, media de vârstă e foarte mică. Le-am dat cele mai bune sfaturi chiar dacă la final credeam că leșin. Mă enervam foarte tare fiindcă le-am spus de atâtea ori să nu le mai dea punctul adversarului. Sunt niște Războinici și trebuie să o dovedească în continuare și fără mine”, a spus Giani Kiriță.

„Sunt de două sezoane la Exatlon. În fiecare săptămână a plecat cineva. În fiecare săptămână am stat pe aceeași bancă roșie și mi-am luat adio de la cineva. E prima oară când eu sunt cel care pleacă și îmi iau rămas-bun de la colegii mei.

A fost o onoare să îi antrenez pe oamenii ăștia, au fost receptivi, am avut cu cine lucra. Sper ca sfaturile mele să vă țină în continuare, mă bucur că am stat atât de mult la vilă, mă bucur că i-am lăsat la vilă. (…) Dacă ar fi să le zic câteva cuvinte lor ar fi că nu există lecție mai bună decât înfrângerea și din înfrângerile astea veți deveni mai puternici. Pierdeți, câștigați – rămâneți la fel fiindcă la final asta contează”, a spus Vladimir Drăghia. (VEZI ȘI: DESPĂRȚITĂ DE MARIO FRESH, PLECAT LA EXATLON, ALEXIA ERAM RECUNOAȘTE: “NU AM CUM SĂ NU FIU GELOASĂ!”)