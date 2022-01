Vlăduța Lupău, apariție senzațională de Revelion! Artista nu a ținut cont de nimeni și nimic

Vlăduța Lupău a cucerit tot în calea ei. Are o voce de milioane, este frumoasă, talentată și este o femeie invidiată din toate punctele de vedere. În noaptea de Revelion, artista nu a ținut cont de nimeni și nimic.

Când spui Vlăduța Lupău gândul zboară la o artistă și o femeie completă. A cucerit topurile muzicale, este o mamă devotată și o soție iubitoare. Cântăreața se bucură de un succes colosal pe rețelele de socializare și nu numai. Odată cu ascensiunea fulminantă, artista a trecut prin transformări notabile când vine vorba de stilul vestimentar. Fie ca este privită de bărbați, fie de către femei, Vladuța Lupău reușește să atragă toate privirile asupra ei.

Vladuța Lupău, apariție provocatoare de Revelion

Așa s-a întâmplat și în noaptea de Revelion, pe care a petrecut-o într-un restaurant din Arad. Pentru cea mai importantă noapte din an, cântăreața a decis să poarte o ținută provocatoare, aceasta punându-i în valoare foarte bine trupul. Făcând abstracție de gradele cu minus din termometre, Vladuța Lupău și-a făcut apariția într-o ținută sexy și provocatoare.

Vlăduța Lupău a optat pentru o rochiță foarte scurtă neagră, cu franjuri albe, la care a asortat o pereche de botine negre. Artista a ținut să imortalizeze momentul și a publicat o fotografie alături de soțul ei, Adrian Rus, dar și un mesaj emoționant: ”Vrem să ne fii cel mai frumos an, poți? Start #2022”, a scris artista în dreptul fotografiei.

Vladuța Lupău și-a dezamagit fanii chiar înainte de Crăciun

Vlăduța Lupău și-a dezamăgit fanii chiar înainte cu câteva zile de marea sărbătoare a Crăciunului. Aceasta a anulat cu doar două zile înainte, un concert din Marea Britanie, la care trebuia să fie prezentă. Cei mai furioși au fost organizatorii evenimentului.

Artista le-a dat planurile peste cap tuturor, chiar cu 48 de ore înainte ca evenimentul să aibă loc. Fanii au fost complet devastați și au acuzat-o de neseriozitate pe Vlăduța Lupău. Totoadtă, organizatorii evenimentului au fost cei care au avut cel mai mult de suferit. Vedeta a primit o serie de mesaje dure, imediat după teribilul gest.

”Dragilor cu părere de rău, vă anunț faptul că în aceste zile sănătatea este pe primul loc și din această cauză …❗️❗️❗️

Evenimentul de la LONDRA, de mâine 18Decembrie2021, de la Restaurant Clasic unde trebuia să ne întâlnim cu români dragi, care știm că ne așteaptă cu atâta drag … se va reprograma deoarece dorim sa avem grija de sanatatea participantilor, a organizatorilor si a noastra.

Am luat aceasta decizie de ULTIM MOMENT avand in vedere numarul FOARTE MARE de infectari cu COVID-19 din ultimele 48 de ore, aproximativ 170.000 de cazuri pe teritoriul Marii Britanii. Speram sa intelegeti si dvs gravitatea acestei situații și să vă gândiți că nu punem banul pe primul loc nici noi și nici organizatorii, in detrimentul sănătății! Așteptăm zile bune și vă promitem că ne vom revedea cu dumneavoastră!

Sărbători binecuvântate și cu sănătate!❗️❗️❗️❗️❗️??????❗️❗️❗️❗️❗️”, a scris Vlăduța Lupău pe pagina sa de Facebook.

