Vocea României. Sezonul 8, episodul 11. Bogdan Ioan i-a lăsat, din nou, mască pe jurați

Bogdan Ioan, arhitectul care a impresionat pe toată lumea atunci când în audiții a cântat melodia lui Michael Jackson, i-a lăsat din nou mască pe jurați!

Bogdan Ioan și Daria, doi dintre concurenții lui Smiley, s-au duelat în ediția „Vocea României", de vineri seară, însă cel care a mers mai departe a fost arhitectul care a interpretat în audiții melodia "Earth Song"a lui Michael Jackson, pentru că a reușit să îl impresioneze din nou pe Smiley.

Bogdan Ioan a făcut istorie pe scena de la ”Vocea României”

Bogdan Ioan are 28 de ani, este din Constanța, iar talentul său este incontestabil! Vocea lui i-a lăsat perplecși pe jurați, aceștia exprimându-și, fără rețineri, admirația. Tudor Chirilă a spus chiar că Bogdan Ioan i-a transmis aceleași emoții pe care le-a simțit prin anii `90, atunci când a fost la concertul lui Michael Jackson de la București. Smiley a recunoscut că interpretul l-a lăsat fără cuvinte și că nu a mai auzit așa ceva la”Vocea României”.

"E incredibil ce ai făcut cu noi!", a zis Andra. Iar Tudor Chirilă a completat: "Senzație"!

"Nu am mai auzit așa ceva la Vocea României. Sunt șocat! Mi-ar plăcea să am ocazia să lucrez cu tine. Vocea ta te va duce departe. M-ai lăsat fără cuvinte. Nu am auzit pe nimeni să cânte așa ca Michael Jackson. Sunt de opt sezoane la Vocea României, dar nu am mai auzit așa ceva!", a spus Smiley.

Tudor Chirilă și-a amintit că prin anii ’90 a fost la concertul lui Michael Jackson care a avut loc în România. ”Mi-ai amintit de acel moment. Mi-ai dat aceleași emoții pe care mi le-a dat Michael Jackson în 1992”.

La rândul ei, Andra a accentuat asupra interpretării deosebite a lui Bogdan Ioan: ”Nu am crezut că se va naște un om care să cânte așa. Pe Michael Jackson… unii spun că nu îl egalează nimeni, dar tu ai cântat ca el. Ai cântat impecabil, fă-mă fericită și vino în echipa mea”.

Bogdan Ioan a ales să meargă mai departe, la "Vocea României", cu Smiley: "Este incredibil ce mi se întampla! Îi mulȚumesc lui Smiley și celorlalți antrenori pentru cuvintele și aprecierile lor!", a scris el pe pagina sa de Facebook.