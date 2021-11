Cornelia Catanga s-a stins într-un final de martie, lăsând un imens gol în muzica lăutărească. Covid a fost diagnosticul, neacceptat de soțul ei, Aurel Pădureanu, motiv pentru care înmormântarea a fost restrânsă. La aproape opt luni de la tragedie, soțul celebrei cântărețe vrea să-i îndeplinească ultima dorință, lăsată cu gură de moarte. Să-i construiască un cavou! Dacă nu i se va aproba, atunci va pleca din țară, definitiv, alături de fiul lui. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Ca un trăsnet a căzut vestea peste întreaga suflare a muzicii românești: Cornelia Catanga a murit! Pentru că era perioada de restricții, din cauza pandemiei, înmormântarea a avut loc pe repede înainte.

În cimitirul Ghencea își duce somnul de veci solista de muzică lăutărească, fiind condusă pe ultimul drum de o mână de oameni, rude, prieteni… Spre nemulțumirea lui Aurel Pădureanu.

”Trebuie să aibă o slujbă. O să stau aici până diseară, să vină lumea. Să vină presa, televiziunea și nu o îngrop până nu vin toți care au cunoscut-o. Nu plec de aici din cimitir! Doar nu o veni poliția să mă împuște. Nu mai pot, vă rog să mă credeți, deja sunt terminat”, spunea Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu vrea cavou pentru Cornelia Catanga

La opt luni de la moartea reputatei cântărețe, Aurel Pădureanu vrea să-i îndeplinească ultima dorință: să-i facă un cavou.

”Încă nu am încercat pentru că nu a trecut niciun an de când a murit. Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința.

Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu gură de moarte”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru CANCAN.RO.

Avea să arunce cu blesteme în cei care l-ar opri să-și ducă planul până la capăt. Mai mult, a anunțat că pleacă din țară, alături de fiul lui. ”După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat… Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea.

Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că «mie mi-e frică și de o gânganie».

Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci în perioada aia două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat.

Ea nu a murit de Covid, a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Au băgat-o ei la Covid că așa au vrut! Ea a murit de stop cardio-respirator, nu a avut nimic cu Covidul. Ăștia au făcut nenorociri mari. Toți care au fost în perioada aia și i-a coordonat, cum să spun eu, pandemia, au făcut nenorociri”, a spus Pădureanu.

”Unii au fost îngropați cu onoruri militare, Cornelia…”

Soțul Corneliei Catanga a înșirat, apoi, câteva exemple de artiști care s-au prăpădit, dar ”regia” a fost alta. ”Au murit și alții la fel, dar Cornelia era o artistă care merita, care a adus liniște sufletească, a îmblânzit sufletul prin felul ei de a cânta.

A fost o artistă de primă mărime în constelația muzicii lăutărești. Ați văzut ce s-a făcut acum cu moartea lui Petrică Mâțu Stoian? Credeți că e o diferență mare între artiști, între Catanga și Mâțu Stoian? Nelu Ploieșteanu, la fel, Gabi Luncă, la fel… Unii au fost înmormântați cu onoruri militare, iar Catanga… A murit cum a murit. Explicația?

Eu nu cer altceva nimic de la cei care trebuie să-mi dea aprobare decât să-i fac un cavou pe lângă coșciugul ei, să cimentez acolo. Atât! Să am și eu satisfacția că am făcut ce ea a lăsat cu gură de moarte. Și aș mai vrea să fac ceva pentru Cornelia.

Un festival Cornelia Catanga, pentru că a fost una dintre cele mai mari cântărețe de muzică lăutărească din România. Și merita, iar atâta lume cât trebuia să vină la înmormântare să vină la spectacolele dedicate ei”, a încheiat Aurel Pădureanu.

