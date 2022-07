Vreme extremă în Constanța. Localnicii, dar și turiștii au primit mesaje RO-ALERT

Locuitorii din județul Constanța au fost avertizați de către mesajele RO-ALERT că urmează o vijelie puternică, descărcări electrice, grindină și averse torențiale. Vezi întregul mesajul venit din partea ISU Constanța.

Atenție mare turiști și localnici din județul Constanța. ISU Constanța a transmis un mesaj RO-ALERT de avertizare. Toate persoanele sunt rugate să evite deplasările și să se adăpostească.

”Alertă Extremă

Avertizare meteo-INTENSIFICARI ALE VÂNTULUI, 70-90 km/h, VIJELIE PUTERNICĂ, frecvente descărcări electrice, grindina, averse torențiale care vor cumula local 25|/mp. Perioada de manifestare: 16.07.2022, între orele 19:40-20:15. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și auto protecție!

Weather alert-WIND INTENSIFICATIONS, 70-90 km/h, POWERFUL STORM, frequent electric discharges, hail, heavy rain that will accumulate locally 25 I/sqm. Period of manifestation:16.07.2022, between 19:40-20:15. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! ISU CONSTANȚA”, a fost mesajul RO-ALERT primit de persoanele care se află în județul Constanța.

