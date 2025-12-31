Acasă » Știri » Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media

Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media

De: Paul Hangerli 31/12/2025 | 23:30
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media
Warner Brothers

Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery se pregătește să respingă una dintre cele mai mari oferte de preluare din istoria industriei media. Potrivit unei informații publicate de Bloomberg News, grupul american ar urma să spună „nu” ofertei în valoare de 108 miliarde de dolari, înaintată de Paramount Skydance, companie controlată de miliardarii David și Larry Ellison.

Decizia este așteptată să fie luată săptămâna viitoare, în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație. Deși oficial nu a fost încă pronunțat un verdict final, semnalele venite din interior indică o reticență clară față de actuala propunere.

O ofertă uriașă, dar insuficientă

Paramount Skydance, companie care deține nume grele precum Paramount Pictures, CBS și MTV, a încercat să își întărească poziția printr-o ofertă revizuită de două ori. Ultima versiune include o garanție de finanțare de 40,4 miliarde de dolari, asigurată personal de Larry Ellison, cofondatorul Oracle și una dintre cele mai influente figuri din tehnologia globală.

Cu toate acestea, conducerea Warner Bros. pare să nu fie impresionată. Surse apropiate negocierilor susțin că membrii consiliului consideră oferta subevaluată raportat la activele și potențialul companiei și anticipează o nouă majorare a sumei dacă Paramount dorește cu adevărat să încheie tranzacția.

O luptă strategică pentru controlul media

Miza nu este doar financiară. Warner Bros. Discovery reprezintă un conglomerat media de prim rang, care include branduri precum HBO, CNN, Warner Bros. Pictures și o vastă infrastructură de producție și distribuție globală.

În acest context, apar și temeri legate de influența editorială. Spre deosebire de Netflix — care și-a manifestat interesul pentru anumite active, dar nu și pentru CNN — familia Ellison ar dori să preia și celebrul post de știri. Potrivit informațiilor apărute în presă, intenția ar fi de a-l orienta către o linie editorială mai conservatoare, similară schimbărilor operate anterior la CBS News.

Această perspectivă ridică semne de întrebare în rândul conducerii Warner, care se teme de intervenții directe în managementul editorial, pierderea independenței jurnalistice și posibile tensiuni interne într-un context politic deja polarizat.

Datoriile, marea vulnerabilitate

Un alt punct sensibil este reprezentat de nivelul ridicat al datoriilor Warner Bros. Discovery, care se ridică la zeci de miliarde de dolari. Consiliul de administrație se teme că o preluare agresivă ar putea duce la restructurări dure, vânzări forțate de active sau decizii financiare riscante menite să amortizeze rapid investiția.

Din acest motiv, simpla garanție financiară oferită de Larry Ellison nu pare suficientă pentru a liniști temerile privind stabilitatea pe termen lung a companiei.

Ce urmează?

În acest moment, scenariul cel mai probabil este continuarea negocierilor. Refuzul iminent al Warner Bros. nu înseamnă sfârșitul discuțiilor, ci mai degrabă o strategie de presiune pentru obținerea unei oferte mai avantajoase.

Analiștii din industrie consideră că Paramount ar putea reveni cu o ofertă îmbunătățită, Netflix ar putea reintra în joc pentru anumite active, sau Warner ar putea decide să rămână independent, mizând pe restructurare internă și creștere organică.

Cert este că ne aflăm în fața uneia dintre cele mai importante confruntări din industria media globală, unde nu se negociază doar miliarde de dolari, ci controlul narativului, influența politică și viitorul divertismentului global.

