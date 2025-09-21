Acasă » Exclusiv » Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI: “Nu mai putem dormi noaptea de frică”

Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI: “Nu mai putem dormi noaptea de frică”

De: Răzvan Necșulescu 21/09/2025 | 12:48
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Scandalurile din ,,blocul vedetelor” se țin lanț! Proprietarii de apartamente  au trimis iar nenumărate sesizări procuraturii iar urmările s-au văzut imediat. A fost o nouă descindere în forță în acest weekend, pentru a-i prinde pe proxeneți, pe consumatorii de substanţe interzise și pe cei care fac trafic cu minore. A fost și de data aceasta în parcare plin de mașini de poliție și de dube ale jandarmeriei. Cei vizați de acuzații au fost nevoiți să dea explicații. Oamenii liniștiți au privit de la balcoane scandalul din parcare și s-au văzut nevoiți să amâne ieșirea în oraș într-o zi de weekend.

Florin Grigore, fostul președinte al fostei asociații de proprietari, ne-a explicat de ce s-a ajuns iar în această situație.

„Polițiștii de la secțiile 14 și 15, direcția generală de poliție a municipiului București dar și jandarmii au descins pentru a verifica persoane care stau aici fără forme legale în regim hotelier pentru acuzațiile de proxenetism, trafic de minore și consum de droguri. A fost o acțiune a parchetului Tribunalului București. Legitimările au fost din ușă în ușă, iar vinovații vor plăti. Au fost dube de jandarmi pe ambele corpuri, B și C”, a declarat Florin Grigore pentru CANCAN.

„Problemele astea nu se rezolvă niciodată!”

Pentru că efectiv nu mai pot suporta situația, proprietarii au început să vorbească.

„E prăpăd, e mai rău ca înainte, problemele astea par că nu se rezolvă niciodată. Nu mai putem dormi noaptea de frică”, ne-a spus acum o femeie sub protecția anonimatului, care are un apartament în complexul rezidențial de lux din București.

„Uitați cum urlă și înjură la etajul 8! O să vină poliția. Se bat, nu știu, urlă, țipă!”, a exclamat un bucureștean care ne-a trimis imagini.

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

Vă reamintim că toată vara acțiunile autorităților în complexul rezidențial s-au derulat la foc automat. În luna august, 5 persoane au fost reținute după o bătaie cu săbii și topoare iar o prostituată minoră a fost dusă de urgență cu salvarea la spital după ce luase o supradoză. Tot atunci, fosta iubită a lui Robert Negoiță, Andreea Mirică, a recunoscut și ea că se încalcă des legea și că mereu vine poliția la sesizarea proprietarilor. Problemele ar fi, a susținut femeia, în partea din spate a complexului RIN Grand Residence, acolo unde a funcționat asociația de proprietari condusă de Florin Grigore.

Acesta din urmă îi acuză pe frații Robert și Ionuț Negoiță de desființarea asociației. Grigore susține că judecătorii au dat un verdict controversat, influențat de implicarea în actul de justiție a unor persoane care nu aveau niciun drept să fie prezente în proces. Practic, în ,,blocul vedetelor”, nu există nicio formă de control a persoanelor care locuiesc în regim hotelier fără forme legale și tocmai de aceea se ajunge la prostituție, consum de droguri și trafic de persoane.

„Există o sursă importantă de venit care nu este fiscalizat. Toată lumea îmi zice că fără o asociație de proprietari se revine întotdeauna la problemele astea. Asociația au reușit să o dizolve frații Negoiță în instanță, prin patru persoane care nu aveau calitatea în proces. Astfel, merge mai departe fenomenul infracțional al structurii Nergoiță, el e în spate. E proxenet! Și acum la ultima descindere s-au găsit multe persoane care stau aici fără forme legale și care au consumat droguri, din ce știu eu”, ne-a declarat Florin Grigore.

În urmă cu aproximativ trei luni, fostul handbalist Cristian Gațu a recunoscut că a ales să plece din București la Oradea pentru că s-a simțit foarte afectat de problemele fără număr din ,,blocul vedetelor”.

„Sunt la Oradea de două luni. Nu s-a schimbat nimic. A fost plătit, clar! (n.r- De ce spuneți asta?) De pomană sperăm, pentru că nu s-a schimbat nimic! Eu nu am mai fost acolo, dar din ce mi s-a spus, iar a venit poliția și o fată de etnie romă, nu are importanță, a fost luată cu salvarea pentru că era drogată rău de tot! (n.r.- De curând s-a întâmplat?) Da, de câteva zile! (n.r.- De ce nu se întâmplă nimic?) Pentru că, după părerea mea, s-au dat bani!”, a declarat Cristian Gațu în luna iulie.

Contactat în repetate rânduri de CANCAN.RO, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a negat faptul că ar avea o implicare în tot acest scandal.

„Ce treabă am eu cu asta? L-am construit, e adevărat (n.r.- râde), ce treabă am eu cu ce se întâmplă acolo? Eu vă spun, nu am nicio legătură cu subiectul. Nici măcar nu știu despre ce este vorba. Este o prostie. Eu l-am construit, e adevărat. L-am construit, l-am gestionat acum 15 ani! Dar de atunci nu am nicio legătură cu subiectul!”, a ținut să precizeze Robert Negoiță.

CITIȚI ȘI: ”Fosta” lui Robert Negoiță recunoaște problemele din ”blocul vedetelor”: ”Există prostituție, vine mereu poliția!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul le-a dat fatala: Ai bani, stau, n-ai bani…CIAO!
Exclusiv
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul le-a…
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii ŞOCANTE! „Mama e distrusă…”
Exclusiv
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează…
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Gandul.ro
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești....
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Digi24
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră!...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
Click.ro
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Digi 24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau...
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război....
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Tragedie în munți! Un bărbat a murit strivit de un copac pe Valea Roșie
kanald.ro
Tragedie în munți! Un bărbat a murit strivit de un copac pe Valea Roșie
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
kfetele.ro
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt...
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Fanatik.ro
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un...
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat...
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
Romania TV
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile înapoi cu o oră. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța complet
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile înapoi cu o oră. Ce s-ar întâmpla dacă...
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
evz.ro
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
Gandul.ro
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui...
as.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare:
radioimpuls.ro
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8...
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele...
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
Fanatik.ro
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”
Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”
Ce salarii au primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, și viceprimarul Bucureștiului, Vigheciu ...
Ce salarii au primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, și viceprimarul Bucureștiului, Vigheciu Adrian-Nicolae
‘Betty cea urâtă’ a împlinit 50 de ani! Schimbarea radicală a actriței Ana Maria Orozco
‘Betty cea urâtă’ a împlinit 50 de ani! Schimbarea radicală a actriței Ana Maria Orozco
Carnea care nu are colesterol mai deloc, potrivit prof. Horațiu Moldovan. Ce spune despre suplimente ...
Carnea care nu are colesterol mai deloc, potrivit prof. Horațiu Moldovan. Ce spune despre suplimente alimentare și vin?
Categoria de români care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei de persoană. Ministrul Muncii a făcut anunțul
Categoria de români care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei de persoană. Ministrul Muncii a făcut anunțul
Doliu pentru o fostă concurentă de la Mireasa! „Ai fost ca un înger pe pământ”
Doliu pentru o fostă concurentă de la Mireasa! „Ai fost ca un înger pe pământ”
Vezi toate știrile
×