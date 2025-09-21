Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI: “Nu mai putem dormi noaptea de frică”

Scandalurile din ,,blocul vedetelor” se țin lanț! Proprietarii de apartamente au trimis iar nenumărate sesizări procuraturii iar urmările s-au văzut imediat. A fost o nouă descindere în forță în acest weekend, pentru a-i prinde pe proxeneți, pe consumatorii de substanţe interzise și pe cei care fac trafic cu minore. A fost și de data aceasta în parcare plin de mașini de poliție și de dube ale jandarmeriei. Cei vizați de acuzații au fost nevoiți să dea explicații. Oamenii liniștiți au privit de la balcoane scandalul din parcare și s-au văzut nevoiți să amâne ieșirea în oraș într-o zi de weekend.

Florin Grigore, fostul președinte al fostei asociații de proprietari, ne-a explicat de ce s-a ajuns iar în această situație.

„Polițiștii de la secțiile 14 și 15, direcția generală de poliție a municipiului București dar și jandarmii au descins pentru a verifica persoane care stau aici fără forme legale în regim hotelier pentru acuzațiile de proxenetism, trafic de minore și consum de droguri. A fost o acțiune a parchetului Tribunalului București. Legitimările au fost din ușă în ușă, iar vinovații vor plăti. Au fost dube de jandarmi pe ambele corpuri, B și C”, a declarat Florin Grigore pentru CANCAN.

„Problemele astea nu se rezolvă niciodată!”

Pentru că efectiv nu mai pot suporta situația, proprietarii au început să vorbească.

„E prăpăd, e mai rău ca înainte, problemele astea par că nu se rezolvă niciodată. Nu mai putem dormi noaptea de frică”, ne-a spus acum o femeie sub protecția anonimatului, care are un apartament în complexul rezidențial de lux din București. „Uitați cum urlă și înjură la etajul 8! O să vină poliția. Se bat, nu știu, urlă, țipă!”, a exclamat un bucureștean care ne-a trimis imagini.

Vă reamintim că toată vara acțiunile autorităților în complexul rezidențial s-au derulat la foc automat. În luna august, 5 persoane au fost reținute după o bătaie cu săbii și topoare iar o prostituată minoră a fost dusă de urgență cu salvarea la spital după ce luase o supradoză. Tot atunci, fosta iubită a lui Robert Negoiță, Andreea Mirică, a recunoscut și ea că se încalcă des legea și că mereu vine poliția la sesizarea proprietarilor. Problemele ar fi, a susținut femeia, în partea din spate a complexului RIN Grand Residence, acolo unde a funcționat asociația de proprietari condusă de Florin Grigore.

Acesta din urmă îi acuză pe frații Robert și Ionuț Negoiță de desființarea asociației. Grigore susține că judecătorii au dat un verdict controversat, influențat de implicarea în actul de justiție a unor persoane care nu aveau niciun drept să fie prezente în proces. Practic, în ,,blocul vedetelor”, nu există nicio formă de control a persoanelor care locuiesc în regim hotelier fără forme legale și tocmai de aceea se ajunge la prostituție, consum de droguri și trafic de persoane.

„Există o sursă importantă de venit care nu este fiscalizat. Toată lumea îmi zice că fără o asociație de proprietari se revine întotdeauna la problemele astea. Asociația au reușit să o dizolve frații Negoiță în instanță, prin patru persoane care nu aveau calitatea în proces. Astfel, merge mai departe fenomenul infracțional al structurii Nergoiță, el e în spate. E proxenet! Și acum la ultima descindere s-au găsit multe persoane care stau aici fără forme legale și care au consumat droguri, din ce știu eu”, ne-a declarat Florin Grigore.

În urmă cu aproximativ trei luni, fostul handbalist Cristian Gațu a recunoscut că a ales să plece din București la Oradea pentru că s-a simțit foarte afectat de problemele fără număr din ,,blocul vedetelor”.

„Sunt la Oradea de două luni. Nu s-a schimbat nimic. A fost plătit, clar! (n.r- De ce spuneți asta?) De pomană sperăm, pentru că nu s-a schimbat nimic! Eu nu am mai fost acolo, dar din ce mi s-a spus, iar a venit poliția și o fată de etnie romă, nu are importanță, a fost luată cu salvarea pentru că era drogată rău de tot! (n.r.- De curând s-a întâmplat?) Da, de câteva zile! (n.r.- De ce nu se întâmplă nimic?) Pentru că, după părerea mea, s-au dat bani!”, a declarat Cristian Gațu în luna iulie.

Contactat în repetate rânduri de CANCAN.RO, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a negat faptul că ar avea o implicare în tot acest scandal.

„Ce treabă am eu cu asta? L-am construit, e adevărat (n.r.- râde), ce treabă am eu cu ce se întâmplă acolo? Eu vă spun, nu am nicio legătură cu subiectul. Nici măcar nu știu despre ce este vorba. Este o prostie. Eu l-am construit, e adevărat. L-am construit, l-am gestionat acum 15 ani! Dar de atunci nu am nicio legătură cu subiectul!”, a ținut să precizeze Robert Negoiță.

CITIȚI ȘI: ”Fosta” lui Robert Negoiță recunoaște problemele din ”blocul vedetelor”: ”Există prostituție, vine mereu poliția!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.