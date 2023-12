What’s Up va deveni tătic pentru prima dată! Iubita lui este însărcinată

Deși de o bună perioadă preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, What’s Up a intrat recent în centru atenției. Artistul și-a anunțat fanii din mediul online că o să devină tată, iar vestea a bucurat multă lume. De asemenea, artistul chiar a lăsat să se înțeleagă și dacă o să fie tătic de fetiță sau băiețel.

Viața amoroasă a lui What’s Up a fost una destul de tumultuoasă, artistul având la activ deja două mariaje eșuate. Însă, de ceva timp acesta pare că și-a găsit jumătatea. Cea care îl face fericit este Micky, așa cum este cunoscută în lumea mondenă. Cei doi au preferat să își țină povestea de iubire departe de ochii curioșilor, însă acum și-au dorit să împartă veștile cele mari cu toată lumea.

What’s Up, tătic pentru prima dată

Așa cum spuneam, What’s Up și Micky și-au dorit să nu aducă povestea lor de iubire în lumina reflectoarelor și au încercat să fie cât de discreți se poate, chiar și nunta făcându-o în mare secret. Însă, de această dată, cei doi au vrut să împartă veștile bune pe care le-au primit cu toată lumea, așa că au făcut anunțul cel mare.

Într-o postare sugestivă făcută pe Instagram, What’s Up a anunțat că o să devină tătic pentru prima dată. Chiar dacă nu a spus-o cu subiect și predicat, artistul a lăsat de înțeles că în curând familia sa o să se mărească. Mai exact, cântărețul a postat în mediul online o fotografie cu o burtică de gravidă, lângă care a adăugat textul „Baby on the way” (Bebeluș pe drum).

Mesajul lui What’s Up a fost repede înțeles de către internauți, care s-au grăbit să îl felicite și i-au transmis gândurile lor bune. Se pare că artistul trebuie să se pregătească acum intens pentru rolu de tătic. De asemenea, fanii cântărețului i-au urat lui Micky o sarcină ușoară.

Pe lângă vestea că așteaptă un copil, What’s Up le-a mai dat internauților încă un indiciu important. Deși nu a vrut să spună explicit asta, cel mai probabil cântărețul o să devină tată de fetiță. Acesta și-a însoțit postarea de o melodie cu un titlu destul de sugestiv. Mai exact, drept coloană sonoră pentru marele anunț, What’s Up a ales melodia lui Adrian Minune, „Am o fată top model”.

Acest indiciu i-a făcut pe internauți să presupună că o fetiță este așteptată în familia cântărețului, însă rămâne de văzut dacă presupunerea este corectă sau nu.

