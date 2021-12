Zanni, singur de sărbători. Artistul a făcut dezvăluiri emoţionante: „Mereu am fost de Crăciun și de Revelion singur!” 

Zanni a devenit cunoscut după ce a lansat câteva melodii în colaborare cu Alex Velea. Fanii au început să îl aprecieze din ce în ce mai mult în urma apariţiei sale la „Survivor România”, emisiune din care a plecat câștigător. Recent, cântăreţul a făcut dezvăluiri emoţionante în cadrul unui interviu despre sărbătorile de iarnă.

Zanni are o poveste impresionantă de viaţă. Tânărul a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. Nu a ascuns niciodată faptul că a crescut într-un orfelinat, după ce a fost abandonat de părinţi, la naştere. Cu toate acestea, cântăreţul a luptat pentru a-şi vedea visul împlinit, iar acum se bucură de un real succes.

Invitat în cadrul unui emisuni TV, Zanni şi-a adus aminte de sărbătorile din trecutul său.

„Mereu am fost de Crăciun și de Revelion singur!”

Aristul și-a deschis sufletul și le-a povestit fanilor săi faptul că în cea mai frumoasă perioadă din an a fost singur tot timpul singur.

„De Crăciun, încă nu știu ce o sa fac.(…) Nu obișnuiesc sa-l sărbătoresc, pentru ca nu am avut cu cine și mereu am fost de Crăciun și Revelion singur.(…) Eu nu știu ce fac mâine, dar peste 5 zile.

(…) Eu aș vrea sa avem, (spectacole) dar este situația asta cu pandemia”, a declarat Zanni, în cadrul unei emisuni TV.

CITEŞTE ŞI: CARE ESTE, CU ADEVĂRAT, RELAȚIA DINTRE ALEX VELEA ȘI ZANNI. “AM ÎNCERCAT SĂ-I FIU ALĂTURI, DAR…” CE PLANURI ARE IUBITUL ANTONIEI CU CÂȘTIGĂTORUL DE LA SURVIVOR

„De acest Crăciun, am ales sa mă duc la un centru de copii”

Pentru că lipsurile din copilărie i-au adus multă suferinţă, în acest an, cântăreţul a decis să le aducă zâmbetul pe buze unor copii care trec prin ceea ce a trecut şi el.

În acelaşi timp, Zanni a ţinut să le transmită celor care îl urmăresc un sfat important.

„De acest Crăciun, am ales sa mă duc la un centru de copii, să fac niște cadouri.(…) Eu nu cred ca sunt un model, cred doar ca sunt o excepție.(…) Cum am zis, eu am combinat viață.(…) Nu recomand niciunui copil sa facă ceea ce am făcut, eu am fost o excepție și mi-a mers așa cum am simțit eu.

Important e sa te ții de cuvânt, sa muncești mai mult decât sa te distrezi.(…) E foarte multă muncă, dar nu sunt genul sa vorbesc despre cât muncesc eu.(…) Oamenii văd momentele in care zâmbești și lor li-se pare tare”, a mai declarat Zanni, pentru sursa mențioantă mai sus.

Sursă foto: Instagram