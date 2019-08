Ziua Marinei Române 2019. Programul manifestărilor de la malul mării

Ziua Marinei Române este o sărbătoare civilă și militară, marcată de autoritățile publice și celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter evocator, în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare și religioase organizate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor.

Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 896 din 1 octombrie 2004. Începând din anul 2009, ziua de 15 august a fost declarată sărbătoare națională. Ziua Marinei Române s-a aniversat pentru prima dată în 1902, la 15 august, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanța, la bordul crucișătorului Elisabeta, în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a tuturor ofițerilor Diviziei de Mare. De asemenea, pe faleza Cazinoului au fost organizate ample manifestări, spectacole în aer liber și jocuri de artificii.

În anul 1912, serbarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Regina Elisabeta, inițiativa organizării sale aparținând Societății ,,Regina Elisabeta” a Marinarilor Civili din Constanța. Manifestările au evoluat ca amploare și spectaculozitate, ele fiind susținute, în special în perioada interbelică, de Liga Navală Română, Yacht Clubul Regal Român și Asociația Marinarilor Civili Regina Elisabeta.

”Ambasadorul onorific în serviciul României”

Conform unui comunicat postat pe pagina de internet a Forțelor Navale Române, ”mii de marinari militari, zeci de nave, aeronave și ambarcațiuni vor prezenta joi, 15 august, cel mai mare spectacol naval pe care Forțele Navale Române îl organizează, an de an, în România. Partea nevăzută a acestui spectacol înseamnă sute de ore de pregătire și zeci de zile de instrucție pe mare, pe fluviu, în teren, în aer și sub apă, pe care militarii din toate structurile participante le execută, pentru a prezenta publicului, într-un mod ireproșabil, cartea de vizită a Marinei Militare Române.

Toate evenimentele organizate cu prilejul Zilei Marinei Române sunt dedicate navei-școală „Mircea”, „Ambasadorul onorific în serviciul României”, care a împlinit, anul acesta, 80 de ani de când poartă cu onoare și cu cinste Tricolorul românesc pe mările și oceanele lumii. Pentru recunoașterea contribuției sale la promovarea imaginii țării noastre pe meridianele lumii, precum și pentru rolul său în păstrarea valorilor și tradițiilor marinărești, drapelul navei-școală „Mircea” va fi decorat cu „Ordinul Virtutea Maritimă cu însemn de pace în grad de Comandor”.

Ziua Marinei Române. Programul manifestărilor de la malul mării

Faleza din Constanța și portul turistic Tomis

Joi, 15 august, cu prilejul Zilei Marinei Române, în intervalul orar 9.45-12.30, publicul prezent pe faleza din Constanța va asista la cel mai mare exercițiu naval organizat în România. Acesta va fi urmat – până la ora 15.00 – în Portul Turistic Tomis, de numeroase jocuri marinărești. Pe faleza din fața Comandamentului Flotei, între orele 20.00-21.00, vor răsuna acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale. Seara se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari pe traseul Poarta 1 (Portul Constanța) – faleza Cazinoului – Comandamentul Flotei – Str. Remus Opreanu – Piața Ovidiu și retur, până la Comandamentul Flotei. În același timp, va avea loc și un spectacol inedit de lansare de lampioane de la bordul navelor militare ancorate în apropierea falezei.

Portul turistic Mangalia

Joi, 15 august, între orele 09.45-14.00 – în Portul Turistic Mangalia – se va desfășura Exercițiul demonstrativ „Forțele Navale Române 19”, urmat de jocuri și concursuri marinărești. De la ora 20.00, în aceeași locație, Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazu” va susține un spectacol pentru cei prezenți.

Retragerea cu torțe, executată, între orele 21.00-22.00, pe traseul Farul Genovez – faleză – Aleea Teilor – Primăria Municipiului Mangalia – Cercul Militar – Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, va încheia seria momentelor aniversare.

Tulcea

Joi, 15 august, orele 09.45-13.00, publicul din municipiul Tulcea va putea urmări Exercițiul Naval Întrunit „Forțele Navale Române 19”, la care vor participa structuri ale Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, ale Forțelor Aeriene Române, precum și structuri ale Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului de Poliție Județean, Poliția de Frontieră, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și ale Serviciului Român de Informații. Demonstrațiile militare vor fi încheiate cu o paradă navală și cu tradiționalele jocuri și concursuri marinărești, informează radioconstanta.ro.