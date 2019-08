O tânără gorjeancă din Rovinari este șefa de promoție de anul acesta de la Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Sublocotenentul Ariadna-Ecaterina Guță a obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, apoi o medie foarte bună la examenul de admitere la academie, iar acum s-a clasat pe primul loc, fiind declarată șefă de promoție! (CITEȘTE ȘI: A ABSOLVIT FACULTATEA DE DREPT CA ȘEFĂ DE PROMOȚIE ÎNTR-UN SCAUN CU ROTILE)

Olteanca Ariadna Ecaterina Guță s-a clasat, cu media 9,59, prima la specializarea universitară Leadership militar, specialitatea militară Cercetare. Tânăra a primit din partea Şefului Statului Major al Apărării, general Nicolae Ciucă, Emblema de merit „Ştiinţă militară” clasa a II – a şi Stiletul personalizat, în timp ce absolvenții clasați pe locul I pe specializări universitare și specialități militare au primit moneda șefului Statului Major al Apărării.

Fascinată de uniformă

Gândul de a urma o carieră militară l-a avut de la vârsta de 10 ani, când, participând la ceremonia de depunere a jurământului militar al fratelui ei, care este absolvent al instituţiei militare, a fost fascinată de uniforma militară. Crescând, ţelul ei a rămas acelaşi, să devină ofiţer al Armatei României.

Originară din oraşul Rovinari, judeţul Gorj, Ariadna a absolvit Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, finalizând studiile liceale cu media 10 la examenul de bacalaureat. A rămas în continuare la fel de ambiţioasă, a avut încredere în calităţile ei şi şi-a manifestat mereu dorinţa de cunoaştere, de a învăţa în permanenţă.

Pasionată de taekwondo şi de schi

„La puţin timp după examenul de bacalaureat aveam să înfrunt cea mai mare provocare de până atunci, admiterea la Academia Forţelor Terestre. Emoţiile au fost pe măsură, a fost singura mea opţiune, nu voiam o altă variantă. Am păşit pe porţile academiei cu instrumente de scris, emoţii şi cunoştinţe, reuşind să promovez examenul de admitere printre primii. Am avut cea mai mare notă din rândul fetelor", a povestit tânăra.

Pe parcursul celor trei ani în academie, Ariadna şi-a dorit să acumuleze experienţă, să înveţe cât mai multe şi să îşi realizeze baza necesară pentru a avea succes în viitoarea carieră militară. A făcut parte din lotul sportiv de taekwondo şi de schi al academiei, a participat în patru mobilităţi internaţionale în cadrul programului Erasmus+ şi Emilio, iar din postura de student gradat a încercat să transmită mai departe cunoştinţele şi experienţa acumulată, ajutându-şi colegii mai mici să se adapteze şi să înfrunte provocările cu ambiţie şi curaj.

Visează la un brevet de parașutist

„Nu am să uit niciodată emoţiile cu care am păşit pentru prima dată pe poarta academiei, primele prietenii pe care le-am legat şi primele mişcări de instrucţie de front învăţate. Mediul pe care Academia Forţelor Terestre l-a creat, posibilităţile de formare şi dezvoltare oferite, cadrele didactice, comandanţii, instructorii şi relaţiile cu colegii au contribuit în permanenţă la succesul meu. Mi-am dorit să fiu printre cei buni, iar la final, la repartiţie, să am ocazia să aleg o funcţie care să îmi ofere posibilitatea de a obţine brevet de paraşutist. Nu m-am aşteptat să fiu şefă de promoţie, totul a fost un rezultat al pregătirii temeinice şi al ambiţiei personale”, mărturiseşte tânăra.

Acum, la sfârşitul celor trei ani de studenţie, Ariadna îşi doreşte să continue să îşi perfecţionez deprinderile şi să acumuleze cunoştinţe noi pentru a putea contribui la formarea viitorilor luptători şi specialişti militari.