Ioana Știubeiu este unul dintre cei 31 de elevi din București care au luat nota 10 pe linie la Bacalaureat! Pe cât este de frumoasă, pe atât de pregătită s-a dovedit a fi în fața examenului care sperie toți absolvenții de liceu. Tânăra spulberă prejudecățile că o asemenea performanță cere studiu mecanic, zi de zi, și izolare față de orice formă de distracție!

Rezultatele la Bacalaureatul din acest an au adus puțin mai multe lacrimi decât anul trecut, pentru că proporția celor picați s-a mărit cu 2% față de 2018. Nu este mult, însă chiar dacă s-a dezbătut că subiectele au fost mai ușoare, se pare că nu a fost așa pentru toată lumea.

Vrea să urmeze Automatica, dar și să se distreze

Cei mai fericiți au fost cei care au "împușcat" un 10 pe linie, iar în București s-au numărat 31 de absolvenți care au reușit performanța aceasta. Unul dintre ei este Ioana Știubeiu, care a terminat Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu". Tânăra este un exemplu perfect că poți să excelezi în timpul școlii fără să sacrifici timpul liber și distracția care se cuvine pentru această vârstă.

"Având în vedere că am știut încă din clasa a IX-a că mi-aș dori să urmez un domeniu bazat pe științe exacte, să învăț pentru examenul de bacalaureat pentru matematică și fizică, s-a întâmplat pur și simplu învățând pentru viitorul care mă aștepta. Pentru mine, să lucrez la matematică, fizică a fost o plăcere, iar în legătură cu limba română, am o afinitate pentru cuvinte și pentru artă în sine, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Practic, pentru examen m-am pregătit încă din clasa a IX-a, învățând pentru teste, teze etc. Legat de planurile de viitor, plănuiesc să urmez Facultatea de Automatică, din cadrul Politehnicii din București și să mă distrez cât mai mult în restul timpului rămas din această vară", a declarat Ioana Știubeiu pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

“Părinții au fost mai emoționați decât mine”

Termenul de "tocilară" nu i se potrivește deloc Ioanei, care a mărturisit că nu ratează nicio invitație la petrecere și se bucură de hobby-urile pe care și le-a cultivat până acum.

”Pasiunile mele sunt diverse. Cele care mă definesc cel mai mult sunt lectura și caligrafiatul, dar și sportul. Îmi place să îmi petrec timpul acasă, citind, dar sunt, în același timp, oricând dornică de petrecere, ca orice alt adolescent. În niciun caz nu m-am închis între patru pereți, ba din contră, sunt una dintre persoanele din grupul meu care niciodată nu refuză o ieșire”, a mărturisit eleva de nota 10!

Cum era și firesc, părinții au fost mai emoționați decât ea la aflarea veștii că media de la Bacalaureat obținută de fiica lor a fost 10.

"Părinții au fost mai emoționați decât mine, sincer, iar mama a fost întotdeauna una dintre persoanele care m-au susținut foarte mult și a avut încredere că o să reușesc să iau note mari", a mai spus tânăra absolventă de liceu.