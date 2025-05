Zodia binecuvântată de Univers în 2025. Mihai Voropchievici, vești pentru acest nativ: „Este câştigător pe toate planurile”

Dintre toate cele 12 semne zodiacale, nativii unei zodii de Pământ vor da lovitura pe toate planurile. Sunt considerați învingătorii acestui an, un an care promite să fie constructiv și educativ. Astrologul Mihai Voropchievici a analizat horoscopul pentru 2025 și a dezvăluit care este zodia binecuvântată de Univers.

În anul 2025, zodia care va cunoaște succesul pe plan profesional și personal este Capricorn. O parte din nativii acestei zodii vor demonstra că sunt capabili să ducă până la capăt până și cele mai complicate sarcini, proiecte și planuri. Anul acesta, persoanele născute sub semnul zodiacal Capricorn vor culege roadele muncii lor și vor avea parte de bucurie, alături de cei dragi.

Horoscop 2025: Zodia care va da lovitura pe toate planurile

În 2025, vibrația cifrei este 9, ceea ce înseamnă că fiecare zodie va ajunge – mai devreme sau mai târziu – față în față cu propriile realizări și greșeli din trecut. Este anul în care se va încheia un ciclu material de nouă ani.

Cifra 9 vine cu schimbări nepregătite, un an al călătoriilor și o perioadă în care este bine ca fiecare nativ să privească în urmă și analizeze care ani au fost mai benefici și are au fost mai puțin benefici, ce greșeli au fost comise și ce să nu repete și în acest an.

Pentru Capricorni, cuvântul acestui anului este ”victorie”. Deși viitorul va fi presărat cu realizări, majoritatea nativilor din această zodie vor întâmpina provocări care le vor testa limitele. Așa cum le este în fire, nativii vor trece cu bine peste fiecare cumpănă și își vor duce la bun final fiecare tot ce își propun.

„Capricornii îl au pe Wunjo! Ei sunt cei mai norocoși din toate cele 12 zodii. Este anul Capricornului. E câștigător pe toate planurile, să fie sigur. E un învingător”, a spus numerologul Mihai Voropchievici pentru Fanatik.

Cu alte cuvinte, anul acesta, Capricornii sunt câștigătorii și norocoșii zodiacului. Unii dintre ei vor avea ocazia să facă investiții bănoase, de lungă durată, alții își descoperă noi pasiuni, oameni și experiențe. Indiferent de circumstanțe, marea majoritatea a nativilor născuți în această zodie vor avea de câștigat.

