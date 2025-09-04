Zodia care începe toamna în genunchi. Cristina Demetrescu: „Sunt direct vizați de eclipsa de Lună”

Luna septembrie vine cu o serie de energii speciale pentru zodii care le pune la încercare buna dispoziție și răbdarea. Eclipsa de Lună schimbă total destinele și direcția unor semne zodiacale, iar una dintre ele intră cu stângul în prima lună de toamnă din toate punctele de vedere.

Cristina Demetrescu a făcut dezvăluiri importante și a precizat că începutul lunii aduce transformări, inspirație și dinamism, însă finalul lunii este marcat de o eclipsă totală de Lună în Pești, care va influența puternic destinele tuturor zodiilor.

Zodia care începe toamna în genunchi

Pe 5 septembrie apare o cuadratură între Marte și Jupiter care anunță schimbări importante în viața nativilor, iar pe 7 septembrie Saturn revine în Pești aducând cu sine lecții importante și transformări profunde pentru fiecare zodie în parte. În această perioadă, Uranus intră în retrogradare în Gemeni, semn care guvernează comunicarea și aduce atenționări pentru fiecare semn zodiacal.

Peștii vor începe toamna cu stângul. Schimbările pot aduce provocări, dar și oportunități neașteptate pentru Pești atât pe plan financiar cât și profesional. Este o perioadă intensă pentru acești nativi aducând lecții de maturizare și finalizări de etape.