Zodia care începe toamna în genunchi. Cristina Demetrescu: „Sunt direct vizați de eclipsa de Lună”

Luna septembrie vine cu o serie de energii speciale pentru zodii care le pune la încercare buna dispoziție și răbdarea. Eclipsa de Lună schimbă total destinele și direcția unor semne zodiacale, iar una dintre ele intră cu stângul în prima lună de toamnă din toate punctele de vedere.
Cristina Demetrescu a făcut dezvăluiri importante și a precizat că începutul lunii aduce transformări, inspirație și dinamism, însă finalul lunii este marcat de o eclipsă totală de Lună în Pești, care va influența puternic destinele tuturor zodiilor.
Pe 5 septembrie apare o cuadratură între Marte și Jupiter care anunță schimbări importante în viața nativilor, iar pe 7 septembrie Saturn revine în Pești aducând cu sine lecții importante și transformări profunde pentru fiecare zodie în parte. În această perioadă, Uranus intră în retrogradare în Gemeni, semn care guvernează comunicarea și aduce atenționări pentru fiecare semn zodiacal.
Peștii vor începe toamna cu stângul. Schimbările pot aduce provocări, dar și oportunități neașteptate pentru Pești atât pe plan financiar cât și profesional. Este o perioadă intensă pentru acești nativi aducând lecții de maturizare și finalizări de etape.
„Planeta Profesor se întoarce în zodia pești și ne ajută să finalizăm anumite etape în viața noastră. Fiecare știe ce a lăsat acolo în coada de pește, însă nimic nu se poate întâmpla fără puțin sacrificiu. Planeta Profesor în pești poate încurca anumite lucruri. Poate ni se pare că mai vine o planeta pe o zodie dublă și se suprapun niște evenimente. Întodeauna pe ultima sută de metri trebuie să tragem mai tare, dar ar fi bine ca fiecare să ia la cunoștință că nu este o perioadă deloc simplă. Pentru pești, dincolo de zăpăceala asta pe care poate să o aducă eclipsa, ca și când te scoli de dimineață și ai senzația că, de fapt, nu ai dormit deloc, dincolo de oboseală, de supărări și de absolut tot ce te doare în urma acestor eclipse, poate fi și un avantaj în ceea ce privește înghețarea emoțiilor. Înghețarea emoțiilor și a fricilor și atunci poți să vezi ceea ce nu vezi de regulă. E posibil ca peștii să găsească acul în carul cu fân, să fie ajutați sau să existe un moment de luciditate pe care în mod normal nu o au”, a spus Cristina Demetrescu la Vorbeste Lumea.