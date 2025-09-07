Acasă » Știri » Zodiile care sunt influențate direct de eclipsa de Lună de pe 7 septembrie. Cum li se schimbă viața

Zodiile care sunt influențate direct de eclipsa de Lună de pe 7 septembrie. Cum li se schimbă viața

De: Mirela Loșniță 07/09/2025 | 14:19
Zodiile care sunt influențate direct de eclipsa de Lună de pe 7 septembrie. Cum li se schimbă viața
Sursa: pixabay

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce transformări profunde pentru patru semne zodiacale. Acești nativi vor simți mult mai intens schimbările ce vor avea loc în viața lor, astfel încât ar putea fi puși în fața unor împrejurări neașteptate. Aceste zodii vor fi puse în situația în care trebuie să ia decizii importante legate de viața sentimentală. 

În ziua eclipsei de Lună, Fecioarele, Gemenii, Vărsătorii și Săgetătorii sunt cele mai vizate semne zodiacale. Sezonul Fecioarei ne arată cum să înfruntăm neprevăzutul, în timp ce tranzitul lui Saturn în Berbec ne învață cum să ne regăsim puterea interioară. Nu uitați că eclipsele aduc influențe asupra noastră cu 3 zile înainte de eveniment și efectele durează 3 zile după terminarea lor.

Zodiile care vor afla adevărul despre relația lor

Eclipsa de Lună din 7 septembrie aduce lumină în zonele în care există confuzie și îi determină pe oameni să reevalueze relațiile dintr-un alt unghi. Pentru unii nativi, această energie are un impact puternic, forțându-i să ia decizii benefice și esențiale în plan amoros.

Fecioara

Pentru Fecioare, eclipsa de Lună are un rol important în sectorul relațiilor și al parteneriatelor. Dacă până acum au existat discuții și neînțelegeri la fiecare pas, acum totul devine mult mai limpede și mai ușor de înțeles. Ies la iveală adevăruri ascunse, iar unele dintre ele pot fi destul de dureroase, dar pot contribui la liniștea pe termen lung. A venit momentul în care acești nativi trebuie să fie conștenți de faptul că nu merită să rămână într-o relație doar din obișnuință sau din dorința de a păstra aparențele.

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

Gemeni

Eclipsa de Lună îi prinde pe Gemeni într-o transformare profundă. Dacă până acum acești nativi au evitat să își asculte intuiția, a venit momentul să nu mai fugă de realitate, oricât ar fi de dureroasă. Pentru unii nativi, un adevăr trist va ieși la suprafață. Poate fi vorba despre o trădare sau o minciună din partea partenerului de viață. Deși poate părea un moment extrem de dureros, eclipsa le oferă șansa să se regăsească și să-și dea seama de ceea ce își doresc cu adevărat.

Vărsător

Vărsătorii vor avea parte de un eveniment care le va pune la îndoială increderea în propriile persoane. Acești nativi pot descoperi lucruri la care nu s-ar fi așteptat niciodată și pot primi confesiuni surprinzătoare de la partenerul de cuplu. Aceste mărturisiri pot veni ca un fulger în viața lor, afectându-i destul de tare. Vărsătorii ar trebui să își răspundă singuri la câteva întrebări și să se gândească dacă actuala relație în care sunt prinși le face bine sau mai mult îi seacă de energie.

Săgetător

Săgetătorii sunt puși în fața unui test extrem de important. Eclipsa de Lună le arată clar unde au mințit, unde nu și-au asumat responsabilitatea și unde au exagerat. Este momentul în care toate adevărurile ies la suprafață sub forma unor discuții care nu mai pot fi evitate deloc. Unii nativi vor simți că a venit momentul să pună capăt relației, în timp ce alții își vor da seama, abia acum, ce înseamnă, cu adevărat asumarea într-o relație.

Citește și: Zodiile care dau lovitura în septembrie. Acești nativi au parte de iubire și succes garantat pe toate planurile

Citește și: 3 zodii vor avea cea mai bună perioadă din an. Ei sunt favoriții Universului în septembrie 2025!

Tags:
Iți recomandăm
Avertisment meteo ANM: cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în aceste județe
Știri
Avertisment meteo ANM: cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în aceste județe
Ce amintire a păstrat Ella Vișan de la Teo, ispita de la Insula Iubirii. O are și acum
Știri
Ce amintire a păstrat Ella Vișan de la Teo, ispita de la Insula Iubirii. O are și acum
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Gandul.ro
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în...
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi
Adevarul
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii...
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi 24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce...
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă:
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de...
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
kfetele.ro
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume
Fanatik.ro
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există...
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția
Fanatik.ro
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi...
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Capital.ro
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile înapoi
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile...
Ce studii are Gigi Becali, de fapt. A terminat o facultate fără să o vadă
evz.ro
Ce studii are Gigi Becali, de fapt. A terminat o facultate fără să o vadă
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în...
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
as.ro
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Ioana Grama, declarație de dragoste pentru noul iubit! Cine este bărbatul care i-a cucerit inima influenceriței și cât de mult i-a schimbat viața
radioimpuls.ro
Ioana Grama, declarație de dragoste pentru noul iubit! Cine este bărbatul care i-a cucerit inima...
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare
Fanatik.ro
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o...
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
Fanatik.ro
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avertisment meteo ANM: cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în aceste județe
Avertisment meteo ANM: cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în aceste județe
Ce amintire a păstrat Ella Vișan de la Teo, ispita de la Insula Iubirii. O are și acum
Ce amintire a păstrat Ella Vișan de la Teo, ispita de la Insula Iubirii. O are și acum
Oanei Roman nu i-a venit să creadă când a văzut cât a ajuns să coste un suc de 250 de ml, la restaurant
Oanei Roman nu i-a venit să creadă când a văzut cât a ajuns să coste un suc de 250 de ml, la restaurant
Stupoare pentru o femeie care și-a găsit mașina murdărită, în parcare. Ce era în plic: „Sunt ...
Stupoare pentru o femeie care și-a găsit mașina murdărită, în parcare. Ce era în plic: „Sunt din ce în ce mai…”
Test de logică | Găsiți înghețata diferită de celelalte!
Test de logică | Găsiți înghețata diferită de celelalte!
Iulia Albu s-a dat peste cap să-i îndeplinească fiicei dorința! Mikaela a comandat, mami a executat: ...
Iulia Albu s-a dat peste cap să-i îndeplinească fiicei dorința! Mikaela a comandat, mami a executat: „Nopți, săptămâni, luni nedormite”
Vezi toate știrile
×