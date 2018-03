Elena Ionescu (ex-Mandinga) este însărcinată în luna a șasea. Cântăreața a dezvăluit cum îl va chema pe băiețelul său și al soțului ei, Dragoș. Acesta se va numi Răzvan, alegerea având loc deoarece pe Dragoș îl mai cheamă și Răzvan. Elena a dat în direct detalii despre soțul ei, care nu este o persoană cunoscută publicului.

„N-am vrut inițial să anunț deloc (n.r.- că e însărcinată). Din respect pentru oamenii care mă cheamă la angajamente am anunțat. Ne-am dorit copilul. Eram într-o relație de aproape un an de zile. Am mers într-o vacanță. Am ținut secret, am preferat să fie tot în familie. Nu am avut grețuri, am făcut și sport. Este băiat. Nu a fost greu să aleg numele având în vedere că pe Dragoș, soțul meu, îl mai cheamă și Răzvan. Toată lumea îi zice Dragoș, am zis că celălalt nume îl folosim pentru copil. Nu am anticipat foarte mult pentru că toate au curs în viața mea. De câteva luni ne-am mutat împreună, le luăm treptat.

Nunta o să fie probabil undeva după ce o să nasc. O să o facem odată cu botezul. Soțul meu nu e o persoană cunoscută. Ne-am întâlnit într-un info trip, el sportiv de fel, eu sportivă de fel. Când am ajuns în țară am aflat că e o coincidență. Că noi locuim în aceeași zonă, ne-am întâlnit să facem sport împreună și uite așa, din sport în sport… O să nasc prin cezariană, aș fi vrut să nasc natural dar nu pot având în vedere că am suferit în urmă cu ceva vreme o operație la ochi”, a declarat Elena Ionescu la „Vorbește lumea”.