Tatăl și fratele Gabrielei Cristea au lipsit de la creștinarea micuței Victoria!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au organizat botezul fiicei lor, Victoria, în cel mai mic detaliu și au invitat toți prietenii, precum și rudele, mai puțin cele ale vedetei tv. Dacă toată lumea spera totuși să apară la eveniment, se pare că tatăl și fratele vedetei au lipsit.

Gabriela Cristea a rupt de altfel legătura cu ai ei de ani de zile. Fanii se declară dezamăgiți de modul în care a ales ea să reacționeze: ignorând complet. S-au împărțit în două tabere: unii îi luau apărarea fostei prezentatoare, alții, tatălui său.

„Gabriela, calca-ti pe inima si du-te si viziteaza-ti tatal, ca este suferind si cu dorul, si gandul la tine. Du-te, nu mai sta, gandeste-te ca esti si tu mama si-ti va veni si tie timpul cand vei ajunge batrana si neajutorata. Roata se intoarce, cum te-ai purtat cu parintii tai, asa se va purta si fetita ta cu tine. Du-te si cere-ti iertare de la el si la mormantul mamei tale, sa te ierte pentru faptele urate pe care le-ai facut, sa nu vorbesti cu parintii tai care te-au crescut si ai ajuns acum cine esti. Gandeste-te ca Dumnezeu vede tot si iti intoarce tot ce faci tu acum atunci cand nu te gandesti”, e mesajul care a aprins foarte tare spiritele pe internet.

„Ce buni suntem noi la comentarii, iarasi apare milogul asta, care numai tata nu se poate numi. Un parinte adevarat, nu isi denigreaza copiii”, „Un parinte, parinte ramane toata viata”, „Eu cred ca are motiv foarte grav Gabriela de se poarta in acest fel, dar… parerea mea e alta. Orice motiv ar avea, fie ca o doare si sufera, trebuie sa se duca la tatal ei sa-l vada ca Dumnezeu are grija de fiecare”, „Si eu cred la fel”, sunt câteva dintre comentariile care arată clar că fanii Gabrielei Cristea s-au împărțit în două tabere.