Cătălin Botezatu dezvăluie ritualul său de înfrumusețare: “Încep ziua cu un gel…”

Cătălin Botezatu, mereu admirat pentru modul în care își îngrijește aspectul fizic și pentru aparițiile sale publice impecabile, dezvăluie secretele din spatele imaginii sale și ce produse folosește pentru a avea un ten întinerit și un look ireproșabil.

Designerul vestimentar a vorbit despre persoanele care l-au inspirat, încă din copilărie, pentru a avea mare grijă de aspectul său fizic, cât și despre pașii pe care îi urmează zilnic pentru a arăta ca scos din cutie de fiecare dată când iese în public. Nu în ultimul rând, vedeta menționează produsele care îi protejează și îi îngrijesc tenul, des supus machiajului de televiziune pe care trebuie să îi folosească atunci când are filmări pentru proiectele sale.

Cătălin Botezatu dezvăluie că mama lui a fost cea care i-a dat primele sfaturi de îngrijire, încă din copilărie. “Țin minte că avea o cremă specială, făcută în farmacie de o prietenă a ei, pe care o folosea și care avea efecte uimitoare. Cu timpul, crescând, am adaptat ceea ce mă învățase mama mea, am avut grijă să îmi cumpăr produse de calitate. Nu am încetat niciodată să am grijă de mine. Este o formă de respect pentru mine și pentru cei din jurul meu“, a declarat designerul într-un interviu acordat pentru Top Line.

Vedeta dezvăluie ce face în prezent pentru a avea un look îngrijit, subliniind că apelează la produse profesionale, dovedite a fi extrem de eficiente.

“Încep ziua cu un gel de curățare. Apoi cremă antirid și una pentru zona din jurul ochilor. Când nu am aceste creme la mine, folosesc un boster. Are efect de botox. În special cura 14 zile cu 14 fiole. Câte una pe zi. Înainte de un eveniment aplic o fiolă pe față, pentru un efect maxim. Pentru păr folosesc șamponul normal sau uscat și produse de styling. Cand e cazul, folosesc uleiul tratament, și fixative si ceară care nu distrug parul. Până și placa de păr, care odinioară deteriora părul, acum îl protejează. Am avut grijă din timp să folosesc produse bune. Pentru că am filmări aproape zi de zi, unde este obligatoriu să am machiaj de televiziune, pielea are nevoie de îngrijire profesională. De aici și produsele bune pe care le folosesc“, a declarat designerul în interviul acordat.