De: Mirela Loșniță 13/10/2025 | 22:00
Cosmin Seleși, de urgență la spital: ”Maica Sfântă m-a salvat de la chin”. Ce s-a întâmplat cu actorul
Sursă foto: Social Media
Cosmin Seleși a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Actorul a vrut să meargă pe Muntele Athos, dar planurile i-au fost date peste cap de o problemă medicală, care l-a împins direct pe patul de spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu prezentatorul TV, vedeți în rândurile de mai jos. 

Actorul a fost pe punctul de a-și îndeplini una dintre cele mai mari dorințe ale sale, aceea de a merge pe Muntele Athos. Din păcate această dorință a fost umbrită de o problemă care l-a trimis pe Seleși direct pe mâinile medicilor, făcându-l să se întoarcă din Grecia, cu o seară înainte de a ajunge la Sfântul Munte.

Cosmin Seleși, de urgență la spital

Acesta a povestit pe rețelele de socializare că l-au luat durerile chiar în seara de dinainte de a ajunge pe Athos. Acesta a mărturisit că a fost pus în situația în care era indecis dacă să plece spre București sau să își continue călătoria. Acesta a luat decizia să plece spre casă și a promis că se va întoarce la Athos atunci când se va simți mai bine.

„Se spune că nu poți ajunge pe Sfântul Munte Athos dacă nu ești pregătit. Se pare că de această dată nu am fost pregătit, boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă. Am plecat bolnav de acasă, o enterocolită mi-a făcut probleme.
Am zis: „Hai să merg la spital, să-mi fac analize și să-mi dea girul medicii că pot pleca.’ Am primit rezultatele analizelor, am primit tratamentul și am plecat.
Deși frica mă strângea de stomac, speranța că drumul și rugăciunea mă vor vindeca era mai puternică. Mă încredințasem în grija lui Dumnezeu. E adevărat, aveam ceva crampe, dar plecasem cu ele de la București. „Trec ele,” mi-am zis, dar peste noapte lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale. Dimineață eram indecis: să plec pe Munte sau să mă întorc la București? Mă gândeam că dacă ajung pe Munte, Dumnezeu mă va ajuta să scap de dureri, dar frica de necunoscut și de complicațiile medicale în izolare mă paraliza. Speranța că pe Munte voi fi ocrotit de Maica Domnului era mare, dar rațiunea îmi spunea să mă întorc. O decizie foarte grea, dar am simțit că e un semn. Cu toate că îmi doream foarte mult să ajung pe Munte, am hotărât să mă întorc la București”, a povestit Cosmin Seleși în mediul online.

Actorul a ajuns direct pe patul de spital cu dureri infernale. Cosmin Seleși a suferit de o interocolită gravă pentru care i s-a administrat antibiotic puternic, apoi a fost externat.

„Aterizat la București, am fugit direct la spital, durerile erau din ce în ce mai mari, la camera de gardă de la care plecasem ieri spre Athos. Personalul, la fel de amabil și de profesionist, m-a pus repede pe un pat, mi-a făcut analizele, perfuzii, ecografie, tot ce a fost nevoie. În maximum o oră am avut și rezultatul! O bacterie nenorocită care mi-a invadat sistemul digestiv și de care nu pot scăpa dacă nu iau un antibiotic puternic.Mi-au dat antibiotic direct pe venă și m-au trimis acasă. Noaptea nu a fost foarte liniștită, durerile au continuat până azi la prânz, după ce am luat a doua doză de antibiotic” a povestit Cosmin Seleși.

×