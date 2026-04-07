26 decembrie 2025: Ziua în care Codruța a aflat adevărul despre soțul ei. L-a părăsit în a doua zi de Crăciun și a fugit de acasă

În podcastul lui Cătălin Măruță, Codruța Filip a vorbit sincer și asumat despre ceeea ce ea a numit „cea mai mare dezamăgire din viața ei”. Artista și Valentin Sanfira au divorțat după 7 ani de relație, legătura care rupt încet, dar sigur, în ultimul an.

Codruța Filip: „Am plecat la mama acasă”

Încă vizibil afectată de felul în care viața i s-a schimbat radical, Codruța Filip și-a luat inima în dinți și a vorbit public despre mariajul pe care l-a avut cu fostul ei soț. Nu de puține ori, ea a dat de înțeles că infidelitatea ar fi fost unul dintre motivele care au dus la ruptură, dar și că la mijloc a existat un adevăr dureros pe care, așa cum chiar ea a declarat, a fost prea naivă să îl observe mai devreme.

Momentul critic în care artista a aflat adevărul despre soțul ei și a fost sigură că relația s-a încheiat a fost în ziua de Crăciun, anul trecut, atunci când a aflat că tot ceea ce trăise până atunci fusese o minciună. A doua zi de Crăicun, Codruța Filip și-a făcut bagajele și a plecat la mama ei acasă, unde a stat până de Revelion.

Codruța Filip: Sărbătorile nu au fost neapărat cele mai fericite. Am petrecut împreună până a doua zi de Crăciun. Atunci s-a produs ruptura. Apoi eu am plecat acasă la mama. Cătălin Măruță: Și de Revelion? Codruța Filip: În București, pentru că am avut de cântat. Am avut o un singur eveniment împreună. Cătălin Măruță: Între Crăciun și Revelion ai stat la ai tăi. Și Valentin nu a încercat să vină după tine? Codruța Filip: Nu. Cătălin Măruță: Simți că ai încurcat că te-ai întors acasă? Coduța Filip: Poate că da.

