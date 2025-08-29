Acasă » Știri » (P) 7 greșeli frecvente când te antrenezi acasă (și cum să le eviți pentru rezultate mai bune)

(P) 7 greșeli frecvente când te antrenezi acasă (și cum să le eviți pentru rezultate mai bune)

De: Redacția CANCAN 29/08/2025 | 13:31
(P) 7 greșeli frecvente când te antrenezi acasă (și cum să le eviți pentru rezultate mai bune)

Te numeri printre cei care se antrenează acasă? Fie că vrei să economisești timp, fie că vrei să te simți mai confortabil în timpul antrenamentelor, o sesiune de exerciții în propria locuință a devenit o opțiune tot mai populară. Deși lista de beneficii este mare trebuie să știi că există și anumite greșeli care îți pot sabota antrenamentul.

Dacă vrei să ai un progres cât mai bun cu rezultate vizibile, hai să afli mai multe despre cele mai comune șapte greșeli când te antrenezi acasă și cum le eviți.

Top 7 greșeli care îți sabotează antrenamentele fizice de acasă

Ai la dispoziție tot spațiul necesar ca să te antrenezi cât și cum vrei tu. Ai renunțat să mergi la sală și ai ales confortul propriei locuințe pentru antrenamentele zilnice. Dar ești sigur că totul merge conform planului? Iată cele mai comune greșeli și sfaturi care te ajută să le eviți:

Sari peste încălzire

Mulți consideră exercițiile de încălzire o pierdere de timp, dar este esențială pentru pregătirea mușchilor și articulațiilor. Lipsa acesteia crește riscul de întinderi și rupturi musculare.

Ce trebuie să faci: Alocă 5-10 minute pentru mișcări simple, precum genuflexiuni fără greutate, rotiri ale brațelor, mers pe loc sau jumping jacks. Vei simți diferența în felul în care răspunde corpul tău la exercițiile din rutina ta de antrenament.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...

Neglijezi protecția spatelui

Un spate sănătos îți susține fiecare mișcare, iar postura greșită în timpul exercițiilor poate duce la dureri cronice. De exemplu, o centura lombara îți oferă atât susținere, cât și mobilitate pe durata antrenamentelor.

Ce trebuie să faci: Activează mereu mușchii trunchiului și menține o postură corectă a spatelui. Suplimentează nivelul de protecție cu un brâu de spate pentru bărbați.

Execuți greșit exercițiile

Poate părea simplu să copiezi mișcările dintr-un video de antrenament, dar o tehnică incorectă reduce eficiența exercițiilor și crește riscul de accidentare.

Ce trebuie să faci: Alocă-ți timp să înveți corect forma fiecărui exercițiu, chiar dacă asta înseamnă să folosești greutăți mai mici sau să lucrezi mai lent.

Folosești greșit echipamentele

Fie că ai un set de gantere, benzi elastice sau un aparat multifunctional, utilizarea incorectă nu doar că îți sabotează antrenamentul, dar poate fi și periculoasă. Este important să te concentrezi pe aparatele fitness care se potrivesc cel mai bine obiectivelor tale.

Ce trebuie să faci: Citește instrucțiunile, urmărește tutoriale și asigură-te că echipamentele sunt în stare bună și bine fixate.

Îți lipsește un plan de antrenament personalizat

Antrenamentele generale duc, de obicei, la stagnare și lipsa rezultatelor dorite. Un plan bine structurat și o rutină de exerciții adaptată obiectivelor tale îți asigură un progres constant, cu rezultate care te vor motiva să continui.

Ce trebuie să faci: Stabilește un program clar de antrenament, adaptat nivelului tău de experiență și obiectivelor setate.

Antrenamente prea intense, prea repede

Motivația este esențială, dar suprasolicitarea duce la oboseală, accidentări și scăderea entuziasmului pentru sport. Asigură-te că te antrenezi într-un ritm potrivit, adaptat nevoilor tale.

Ce trebuie să faci: Crește intensitatea treptat, urmărind progresul în timp. Ascultă-ți corpul și oferă-i zile de odihnă.

Ignori semnalele corpului

Durerea, amețeala sau oboseala excesivă sunt primele semnale că ceva nu este în regulă. Acestea apar atunci când te antrenezi excesiv sau incorect.

Ce trebuie să faci: Fii atent la ceea ce îți transmite corpul. Dacă apare durerea, atunci oprește exercițiul și evaluează tehnica de execuție. Poți înlocui cu exercițiul cu o alternativă mai accesibilă pentru tine.

Antrenamentele de acasă sunt eficiente și flexibile, dar succesul depinde de atenția la detalii. Este important să ai un plan de antrenament personalizat, adaptat nevoilor tale. Fii atent la greșelile pe care le faci și evită-le înainte să îți saboteze progresul.

Sursa foto: Freepik.com

Tags:
Iți recomandăm
Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025
Știri
Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025
Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește
Știri
Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
Mediafax
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu a supraviețuit
Adevarul
Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu...
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
Mediafax
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Click.ro
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Suma încredibilă pe care a încasat-o
Antena 3
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el...
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Digi 24
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Program BIAS 2025. La ce oră începe cel mai mare show aerian din România
kanald.ro
Program BIAS 2025. La ce oră începe cel mai mare show aerian din România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
kfetele.ro
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda:
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda:...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
Fanatik.ro
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am...
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când...
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a...
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
Romania TV
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Taxă pentru proprietarii de apartamente sau casă. Trebuie să achite impozitul până pe 20 octombrie
Capital.ro
Taxă pentru proprietarii de apartamente sau casă. Trebuie să achite impozitul până pe 20 octombrie
Andi Moisescu recunoaște, după divorț: Vara asta am fost cam neastâmpărat
evz.ro
Andi Moisescu recunoaște, după divorț: Vara asta am fost cam neastâmpărat
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
Gandul.ro
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
Ce i-a spus Manuela Veronicăi a șocat până și producătorii. DEZVĂLUIREA care a dinamitat atmosfera:
radioimpuls.ro
Ce i-a spus Manuela Veronicăi a șocat până și producătorii. DEZVĂLUIREA care a dinamitat atmosfera: "Asta...
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de 3 ani și cine este bărbatul care s-a baricadat în casă
Fanatik.ro
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de...
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru și Șucu
Fanatik.ro
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: ...
O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: „Poate au fost…”
Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025
Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025
Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește
Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește
Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ...
Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ”Acum mă tem!”
Ioana Ginghină și-a prins soțul! Vorbea cu o femeie cu 2 copii, care i-a trimis poze intime. Ce a ...
Ioana Ginghină și-a prins soțul! Vorbea cu o femeie cu 2 copii, care i-a trimis poze intime. Ce a urmat?
ATENȚIE! Ce a pățit un român care se întorcea cu mașina din Turcia: „A coborât și s-a apropiat ...
ATENȚIE! Ce a pățit un român care se întorcea cu mașina din Turcia: „A coborât și s-a apropiat de geamul meu. După ce…”
Vezi toate știrile
×