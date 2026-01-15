A aflat că avea cancer în stadiul 4 abia după ce s-a prăbușit într-un supermarket. Ce simptome a ignorat

O profesoară de engleză care s-a prăbușit într-un supermarket, după ce medicii i-au spus că simptomele ei erau cauzate de stres, a fost diagnosticată cu cancer în stadiul patru. Mollie Mulheron, în vârstă de 24 de ani, se întorsese recent dintr-o călătorie în Insulele Galapagos, când a început să aibă dificultăți la înghițire și să respire greu.

Deși acuza probleme atât de mari, încât aproape s-a înecat în timp ce făcea snorkeling, medicii i-au spus că aceste lucruri sunt în capul ei și că e„prea stresată”. Ea s-a întors în Marea Britanie pe 4 februarie, după nouă luni petrecute în străinătate, și, în decurs de 48 de ore, a început să vomite și a leșinat într-un supermarket din North Yorkshire.

Mollie Mulheron a fost transportată de urgență la Spitalul Airedale din Steeton, lângă Bradford, unde medicii au descoperit că avea o tumoră de 15 cm deasupra inimii și plămânilor și au diagnosticat-o cu limfom non-Hodgkin (NHL) în stadiul patru.

„Am plâns și am țipat, știam că ceva nu este în regulă, dar nu credeam că este chiar atât de grav”, a mărturisit Mulheron., conform Daily Mail.

Cum a reacționat Mollie Mulheron când a aflat că are cancer la 24 de ani

Limfomul este un cancer al sistemului limfatic. Peste 14.000 de persoane din Marea Britanie și 80.000 din SUA primesc un astfel de verdict în fiecare an, potrivit organizațiilor caritabile. Mulheron spune că diagnosticul primit este șocant și reprezintă cea mai proastă veste din viața ei.

„Nici măcar nu pot explica cum mă simt acum. Când mi s-a spus, vorbeam cu mama despre planurile mele de viitor, cum vreau să fiu mamă și să mă căsătoresc. După, tot ce puteam face era să mă holbez la perete, să plâng și să țip”, adaugă Mollie Mulheron.

Mollie Mulheron vrea să fie mamă cu orice preț

În schimb, medicii i-au administrat o injecție pentru a o introduce temporar într-o menopauză precoce, în speranța că, odată ce chimioterapia va fi terminată, va putea avea un copil. Ea a spus că aceasta este cea mai rea parte din toată această suferință, pentru că întotdeauna și-a dorit să fiu mamă.

Mulheron voia să călătorească mult și zburase în Insulele Galapagos pentru a-și urma visul. Totuși, în timp ce se afla acolo, a început să experimenteze simptome ciudate, inclusiv erupții cutanate.

S- reîntors în Marea Britanie pe 4 februarie. A leșinat două zile mai târziu și a fost dusă la spital cu o ambulanță, unde a fost supusă unor analize de sânge, unei radiografii și unei tomografii computerizate. Nu este clar de ce s-a prăbușit. Mollie Mulheron a aflat că are cancer, iar medicii au confirmat că este vorba de limfom non-Hodgkin. I s-au prescris steroizi pentru a opri creșterea tumorii și, din cauza stării avansate a acesteia, a început rapid chimioterapia.

Citește și: CĂSNICIA PERFECTĂ A AMELIEI S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN COȘMAR. CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ DIMINEAȚA ÎN CARE POLIȚIA A BĂTUT LA UȘA FEMEII

Citește și: UN CUPLU DIN AUSTRALIA A GĂSIT REȚETA PERFECTĂ. FAC O MULȚIME DE BANI ȘI NICIUNUL NU MAI E NEVOIT SĂ MUNCEASCĂ