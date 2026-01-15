Acasă » Știri » Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale

De: Andreea Stăncescu 15/01/2026 | 13:55
Fotbalistul celebru și-a înșelat soția / Sursa foto: Freepik
Lachie Neale, căpitanul echipei Brisbane Lions ar fi fost surprins într-o situație extrem de delicată, într-o mașină, alături de Tess Crosley, cea mai bună prietenă a soției sale, fapt care a declanșat o criză majoră atât în viața personală, cât și în cariera sa.

Descoperirea ar fi fost făcută de partenera unui alt jucător, iar imaginile și circumstanțele momentului au fost suficiente pentru a provoca o ruptură imediată în căsnicia lui fotbalistului. Relația sa cu Jules Neale, care dura de șapte ani, s-a încheiat brusc, evenimentul fiind urmat de mutări din domiciliu, separarea familiei în perioada sărbătorilor și dispariția rapidă a fotografiilor comune de pe rețelele sociale.

Inițial, apropiați ai jucătorului au încercat să prezinte situația ca pe un incident izolat, însă informațiile apărute ulterior în presa australiană indică faptul că legătura dintre Lachie Neale și Tess Crosley ar fi început cu câteva luni înainte de momentul în care a fost descoperită. Această variantă a amplificat reacțiile negative din partea fanilor și a opiniei publice.

Sursa foto: Social media

La scurt timp după izbucnirea scandalului, internauții au început să observe detalii trecute cu vederea anterior, inclusiv fotografii mai vechi în care LAchie Neale și Tess Crosley apăreau foarte apropiați, în timp ce soția sportivului era prezentă în plan secund. Aceste indicii au alimentat suspiciunile privind existența unei relații ascunse.

Soția fotbalistului a reacționat la fotografie, însă a șters rapid mesajul: „Șterge pozele astea, te faci de râs”.

Presiunea mediatică l-a determinat pe Lachie Neale să iasă public la începutul lunii ianuarie, confirmând separarea de soția sa și anunțând că renunță la rolul de lider al echipei Brisbane Lions. Deși și-a asumat responsabilitatea pentru destrămarea familiei, sportivul a evitat să ofere detalii clare despre natura relației care a stat la baza scandalului, lăsând loc în continuare speculațiilor.

„Pot confirma, cu regret, că Jules și cu mine ne-am separat. Mi-am dezamăgit familia și îmi asum consecințele acțiunilor mele”, a spus fotbalistul. La întrebarea dacă și-a înșelat partenera, a preferat să evite răspunsul: „Nu pot comenta aceste zvonuri.”

