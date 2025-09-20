A cerut-o de soție! Fostul concurent de la Insula Iubirii se însoară: „Am ales un moment special”

Dany Boy, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 8, iubește din nou, după ce s-a confruntat cu mai multe dezamăgiri în dragoste. Mai mult, se pare că noua relație este cât se poate de serioasă, iar tânărul chiar și-a cerut în căsătorie partenera. Momentul a fost unul special, iar tânăra a spus un mare „DA”.

Dany Boy a participat la Insula Iubirii sezonul 8 alături de Maria Covașa, iubita lui de la acea vreme. Relația lor nu a trecut testul, iar acesta a plecat acasă alături de Mădălina, una dintre ispitele feminine. Însă, nici această relația nu a fost una de succes, iar despărțirea s-a produs cu scandal. Însă, acum Dany Boy pare că și-a găsit liniștea.

Dany Boy, cerere în căsătorie

După mai multe relații eșuate, Dany Boy pare că a găsit, în sfârșit, persoana potrivită pentru el. De o bună perioadă, acesta formează un cuplul cu Raluca, o blondină cu care împărtășește aceeași pasiune pentru motoare. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acum au dus tot la nivelul următor.

Dany Boy pare că și-a găsit aleasa, așa că nu a mai așteptat și a cerut-o de soție. Momentul cel mare a avut loc în timp ce aceștia se aflau la o limbare cu motocicletele. Au oprit pe marginea drumului, iar Dany Boy și-a surprins iubita. S-a apropiat de ea, s-a pus în genunchi și a pus marea întrebare.

Emoționată, Raluca a spus un mare „DA”. Întreg momentul a fost filmat, iar Dany Boy a împărtășit totul și cu urmăritorii săi din mediul online. De asemenea, clipul a fost însoțit și de o declarație de dragoste pentru cea care urmează să îi devină soție.

„Ziua în care mi-am cerut iubita a fost una dintre cele mai emoționante din viața mea. ♥ Am simțit un amestec de bucurie, emoție și nerăbdare, știind că urma să fac un pas important pentru noi. Am ales un moment special, doar pentru noi doi, și i-am spus cât de mult o iubesc și cât de mult îmi doresc să construim un viitor împreună. Când a spus «DA», am simțit că lumea întreagă e a noastră”, a scris Dani Boy, în mediul online.

FOSTELE LUI DANY BOY S-AU ALIAT! IREAL CE I-A PUTUT FACE CONCURENTUL DE LA INSULA IUBIRII ISPITEI MĂDĂLINA: ”ȘI EL, ȘI PĂRINȚII LUI…”

DANI BOY ȘI MĂDĂLINA DE LA INSULA IUBIRII, DIN NOU ÎN SCANDAL! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE EI DE ACEASTĂ DATĂ

Foto: Instagram