A crezut că nu vede bine! Ce a pățit un român după ce a ajuns la cazarea din Franța, pentru care plătise bani grei

Un român a avut parte de o experiență neplăcută, pe care n-o s-o uite în viața lui. S-a gândit să meargă la Lyon, în Franța, așa că și-a rezervat o cameră într-un hotel din oraș. Nimic nu prevedea ce haos o să se întâmple. Ajuns la destinație, după multă oboseală, bărbatul a fost întâmpinat de o surpriză!

Un român a povestit pe internet pățania de care s-a lovit, într-o vacanță la Lyon, în Franța. După un zbor destul de lung și obositor, bărbatul a mers la hotel să se odihnească. Mare i-a fost mirarea când a ajuns la locație și a văzut ce cameră îl aștepta. Plătise pentru o „debara”. Românul s-a confruntat cu o surpriză deloc plăcută și a încercat să facă tot posibilul să rezolve situația.

„Trebuie să vă arăt asta, că râd singur de juma’ de oră. Și nu e frumos, mai bine să râdem cu toții. Am ajuns la Lyon și m-am cazat. Aia din poză e camera de hotel. TOATĂ camera, să ne înțelegem. Am pus special trolerul acolo, ca să fie mai clar despre ce vorbesc. Ah, ba nu, mint, mai e și-o baie. În ea stăteam când am făcut poza, de-aia râd singur. Dacă aveți impresia c-a fost ieftin hotelul și de-aia, well, nu, n-a fost.”, se arată în postarea făcută de român, pe rețelele de socializare.

A mers la recepție și a cerut socoteală pentru ce a plătit și ce a primit. A fost informat că i se va schimba camera atunci când alta se va elibera. Adică, nicidecum în ziua respectivă.

„Evident, m-am dus peste fata aia de la recepție s-o întreb care e faza cu debaraua asta și să mi-o schimbe. Mi-o schimbă, da’ nu azi, mâine. Că azi nu mai are altă cameră liberă. Să-mi țineți pumnii la noapte, pare c-o să am nevoie.”, a mai povestit bărbatul.

Postarea a devenit virală pe internet

Povestea românului a făcut înconjurul internetului, iar oamenii care au citit postarea s-au amuzat teribil. Mulți au făcut comparație între cazările din Franța și cele din Cluj, spunând că sunt la fel de scumpe și arată la fel de rău. Internauții s-au întrecut în comentarii.

„Și cât ai platit cutia asta de chibrite?”, „Serios vorbind acum, nu aveai senzația că ieși din cameră în același timp în care intrai?”, „Mi s-a activat claustrofobia doar că m-am uitat!” , „Așteptăm poze cu noua cameră. Nu de alta, dar mor de curiozitate dacă au…și mai mică de atât”, „Sigur e Lyon? Pare Cluj”, „Serios vorbind acum, nu aveai senzația că ieși din cameră în același timp în care intrai?”, sunt doar câteva comentarii de la postarea românului.