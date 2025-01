”A declarat venituri de 807 lei” – spunea Alina Sorescu despre Alexandru Ciucu, după finalizarea divorțului. Câți bani face, de fapt, designerul – surpriza va fi mare și pentru artistă!

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au pus capăt căsniciei lor după o perioadă de procese îndelungate, iar acum artista a ales să își deschidă sufletul și să vorbească despre motivele care au determinat acest pas dificil. A adus în discuție mai multe aspecte legate de căsnicia lor, dar și despre fostul soț, inclusiv acuzații care îl vizează pe designerul de modă. Unul dintre cele mai importante puncte de discuție a fost legat de veniturile acestuia, Alina Sorescu afirmând că Alexandru Ciucu a raportat o sumă infimă ca venituri, probabil pentru a plăti o pensie alimentară cât mai mică. CANCAN.RO are detalii interesante despre veniturile lui oficiale!

Alina Sorescu a anunțat, la finalul lunii ianuarie, că a reușit să divorțeze de Alexandru Ciucu, după trei ani de procese.

„Eu am solicitat custodie comună, program de vizită pentru tata în weekend-uri și vacanțe, așa cum se obișnuiește în astfel de cazuri de divorț și pensia de întreținere de 1/3 din venituri, în conformitate cu drepturile prevăzute de lege (…) iar mai tarziu, in vederea stabilirii pensiei de intretinere, si-a declarat venituri lunare de 807 lei, cu toate ca detine firme si are angajati”, a declarat Alina Sorescu.

În urma acestor acuzații, Alexandru Ciucu a reacționat public, exprimându-și revolta față de spusele cântăreței și subliniind că nu va comenta „declarațiile mincinoase” pentru a nu le face rău copiilor lor.

”Aș putea să răspund punctual și cu dovezi fiecărei false acuzații, dar asta nu ar face decât să prelungească acest circ atent planificat încă de la jumătatea lui 2020 și în care m-am trezit implicat fără voia mea. Nu voi comenta declarațiile mincinoase, pentru că asta le-ar face rău copiilor noștri”, a spus Ciucu.

Ce se întâmplă cu afacerea lui Alexandru Ciucu

CANCAN.RO a investigat mai în detaliu situația financiară a lui Alexandru Ciucu și a descoperit câteva aspecte interesante despre afacerile sale. Deși designerul de modă a deținut nu mai puțin de 10 firme, în prezent mai are doar 3 active, potrivit site-ului termene.ro. În timpul pandemiei, 7 dintre firmele sale au fost închise, iar restul afacerilor nu au fost scutite de dificultăți financiare.

În ceea ce privește OAGHENADA GRUP SRL, una dintre firmele sale, aceasta a raportat un profit net de 98.158 de lei în 2023. Deși compania este încă profitabilă, datele arată o scădere a veniturilor față de anii anteriori. În 2022, profitul net al firmei a fost de 133.752 de lei, iar în 2021 a înregistrat 141.861 de lei. Veniturile totale au scăzut la 302.613 lei în 2023, comparativ cu 341.212 lei în 2022.

Așadar, Oaghenada Grup SRL rămâne o afacere profitabilă, dar cifrele sunt în scădere.

Un alt exemplu semnificativ este Bruno S.R.L., care a înregistrat o scădere dramatică a profitului net în 2023, ajungând la doar 73.065 de lei, față de 395.813 lei în 2022. Cifra de afaceri a firmei a scăzut și ea, de la 1,2 milioane lei în 2022 la 997.116 lei în 2023.

În schimb, Panetelas Activ SRL, o altă companie deținută de Ciucu, a raportat pierderi nete de 9.838 de lei în 2023, după ce în 2021 și 2022 a înregistrat profituri. Aceste pierderi reflectă o scădere a vânzărilor sau creșterea costurilor de operare.

În concluzie, anul trecut, cele trei firme ale sale i-au adus venituri de aproximativ 1,6 milioane de lei, respectiv 326.711 euro! Asta înseamnă că, în medie, pe lună, designerul a înregistrat 133.310 lei (sau 27.226 euro). În ciuda veniturilor declarate, pare că Ciucu continuă să își mențină imperiul de afaceri pe linia de plutire.

