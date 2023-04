A devastat-o pe Gina, mama surorilor Oana și Delia Matache. Suferința femeii a fost majoră

Delia Matache este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. În ciuda faimei sale, artista a fost mereu discretă în ceea ce privește viața sa personală, încercând să o păstreze cât mai departe de ochii presei. La fel a procedat și mama sa, Gina Matache, alegând să nu dea foarte multe detalii despre viața sa de familie, iar puțină lume știe că interpreta a suferit două eșecuri pe plan amoros, ajungând de două ori în pragul divorțului. Iată cine au fost cei doi bărbați cu care a fost căsătorită mama Deliei.

În timp ce Delia și-a construit o viață liniștită și fericită alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, care este și managerul ei, puțini știu detalii despre viața personală a mamei sale, Gina Matache. Femeia a fost căsătorită de două ori, prima dată cu Ion Matache. În 2004, Ion și-a părăsit familia pentru a se dedica vieții monahale, iar Gina și-a continuat drumul de una singură.

La doi ani după despărțirea de Ion, Gina și-a găsit un nou partener, Jan Mocanu, un acordeonist. Cei doi au fost împreună timp de 10 ani, dar relația lor s-a încheiat în urmă cu ceva timp. În acel moment, s-a zvonit că Jan ar fi înșelat-o pe Gina, dar acest lucru nu a fost confirmat.

”Nu mai mergeau treburile între noi, dar am stat că aveam părul alb în cap. Nu avem avere, nu avem case, ce să împărțim: praful după tobă! Ne-am spus «La revedere şi pa». Fiecare cu neamul lui, eu cu ale mele, el cu ale lui”, a afirmat Gina Matache, în urmă cu ceva timp, relatează GlowMagazine.

Ce spune Jan Mocanu despre despărțirea de mama Deliei

Bărbatul susține că relația dintre el și Gina Matache se răciseră de ceva timp, iar cea care a călcat strâmb a fost mama Deliei, după cum susține bărbatul.

”Eram plecat în Australia. Vorbeam cu ea la telefon, era ziua Oanei, am sunat-o în seara aia non-stop și nu mi-a răspuns. Nu prea mi-a convenit. I-am cerut o poză de la ziua Oanei și mi-a zis că nu a făcut nimeni poze. Într-un final s-a ajuns să se jure pe mama ei, «să moară mama», că mi-a fost fidelă. A doua zi, fără ca mama ei să fie bolnavă sau ceva, aceasta a murit”, a afirmat Jan Mocanu, potrivit sursei citate.

Jan susține că el este cel care și-a dorit să divorțeze, însă mama Deliei nu și-a dorit să se despartă de el.

”Eu am vrut să încep o altă relație și am anunțat-o. În acel moment, lucrurile s-au schimbat total. A început să plângă, mi-a zis că nu renunță la mine. Am rămas surprins, că ea avea o atitudine de gheață. A fost ceva de nerecunoscut. M-am întrebat timp de opt ani cum a reușit mama Deliei să mă despartă de acea fată, care era mai tânără, mai drăguță, cu multe calități”, a mai declarat acesta.

