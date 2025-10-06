A devenit tată! Fotbalistul Adrian Petre a publicat prima imagine cu bebelușul lui

Fericire mare în familia lui Adrian Petre! Fotbalistul a devenit tată și este în culmea fericirii. Fostul atacant de la FCSB a postat în mediul online, o fotografie cu partenera sa de viață, Andrada, de pe patul de spital, împreună cu bebelușul lor. Pe lângă cariera sa sportivă, fotbalistul de la CS Păulești se bucură acum de rolul de tătic și este extrem de emoționat.

Adrian Petre s-a căsătorit cu aleasa inimii sale după doar șapte luni de relație. Acesta a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Bianca Tirsin timp de 7 ani, dar cei doi s-au separat în anul 2023. După despărțire, foarte puțini se așteptau ca fotbalistul să ajungă atât de repede în fața ofițerului stării civile cu o altă femeie.

Adrian Petre a devenit tatic

În primăvara anului 2024, Adrian a cunoscut-o pe Anastasia, cea care i-a devenit soție după doar 7 luni de relație.

„14.04.24 prima oară când ne-am văzut, 14.09.24 m-a cerut. Îmi voi aminti această zi, pentru că este un început pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis la vremea respectivă în mediul online.

Acum, Adrian Petre și Anastasia trăiesc cel mai frumos moment din viața lor după ce au devenit părinți. Soția fotbalistului a publicat pe contul său oficial de Instagram prima poză cu nou-născutul, însoțită de un mesaj adorabil.

„Îngerul nostru a venit!”, este mesajul postat de jumătatea lui Adrian.

În toamna anului 2024, Adrian Petre a vrut să se retragă din fotbal, însă a fost întors din drum de către reprezentanții Concordiei Chiajna. Liber de contract după despărțirea de această echipă, fostul atacant de la FCSB a semnat cu CS Păulești, formație din Liga 3.

„În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu echipa pe care am preluat-o eu, din Liga 3. Este vorba despre CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc. Eu am preluat echipa și vreau să promovăm în Liga 2. Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament. Am avut două cantonamente și este pe drumul cel bun. Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere, e vorba de mult mental. Trebuie să fie susținut, a jucat la nivelul la care a jucat. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate”, a spus Claudiu Blaga, patronul de la CS Păulești.

Adrian Petre și-a început cariera la UTA Arad, iar în anul 2017 a activat la Esbjerg, unde a evoluat timp de trei sezoane. După aceea a ajuns la FCSB, dar nu a reușit să se impună la echipa lui Gigi Becali și a plecat după doar câteva luni. A mai evoluat apoi pentru echipele Cosenza, UTA Arad, Farul și Levadiakos. În vara anului 2023, fotbalistul a semnat cu Hermannstadt, unde a evoluat doar 145 de minute, dar nu a marcat niciun gol.

